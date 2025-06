Anca Țurcașiu și Călin Șeban, iubitul ei, anunț surpriză după un an de relație: „E pe veci”

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, iubitul ei, au făcut următorul pas în relația lor, la un an de când au devenit un cuplu și după mai bine de două decenii de prietenie.

Anca Țurcașiu și Călin Șeban, iubitul ei, au făcut următorul pas, după un an de relație

Anca Țurcașiu (55 de ani) și Călin Șerban (52 de ani) s-au „căsătorit”, însă nu în acte și nici în biserică, ci în mod simbolic, printr-un tatuaj cu numele lor. Întrebați dacă au planuri de nuntă, artista și partenerul ei au spus că au făcut „mai mult decât o nuntă”, și-au luat un alt angajament pe viață, și-au făcut un tatuaj cu numele lor.

„Ne-am căsătorit cu tatuajul acesta. Sunt numele noastre combinate, Anca și Călin, Ancalin. E mai mult decât orice verighetă. Tatuajul nu-l mai poți scoate, e pe veci”, a spus Anca Țurcașiu pentru Spynews.ro, la VIVA! Party 2025.

„Am făcut mai mult decât o nuntă. Sunt niște caractere tribale, scrie Alcalin”, a spus și iubitul Ancăi Țurcașiu, Călin Șerban.

Citește și: Cum a trecut Anca Țurcașiu peste divorțul de Cristian Georgescu: „A fost un șoc foarte puternic”

Cum a început povestea de dragoste dintre Anca Țurcașiu și Călin Șerban

Relația dintre Anca Țurcașiu și Călin Șerban a început după ce fiecare a divorțat de fostul partener de viață.

„M-a sunat, am ieșit, ne-am văzut de la vreo 20 de metri și am început să alergăm unul către celălalt. Ne-am luat în brațe, am învârtit-o și ceva magic s-a întâmplat. M-a ținut de braț și apoi m-a atins de mână și am zis că nu-i mai dau drumul”, a povestit Călin Șerban, în emisiunea „La Măruță”.

„Nu ne-am pus niciodată problema că ar putea fi între noi ceva mai mult decât o relație de prietenie. Cum e soarta… De unde nu te aștepți apare omul care simți că poate să fie jumătatea ta. Și asta simțim. (…) A fost destul de șocant pentru toată lumea, într-adevăr. Îți dai seama. Ne-am mutat împreună, când la București, când la Brașov. Avem acum două locuri în care stăm și din care plecăm foarte des. Vrem să mergem în multe călătorii”, a completat Anca Țurcașiu.

Citește și: Anca Țurcașiu a spus ce regret are din timpul căsniciei cu Cristian Georgescu, la trei ani de la divorț / Video

Ce diferență de vârstă este între ei

Între artistă și fostul concurent de la „Exatlon” și „Ninja Warrior” este o diferența de vârstă de patru ani.

„Tot timpul am simțit că sunt foarte tânăr. Eu capăt doar experiență”, a spus Călin Șerban, după ce Cătălin Măruță l-a întrebat dacă se simte cel mai tânăr din relație.

„Eu nu prea mă raportez la ani. Mă raportez la ce simt. Vârsta noastră este ceea ce gândim și cum ne comportăm. Poți să fii bătrânicios de când ai 30 de ani. Depinde cum ești, cum te îmbraci, cum țopăi, cum te bucuri, cum râzi”, a completat Anca Țurcașiu.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News