Adriana Bahmuțeanu a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit vedeta

Adriana Bahmuțeanu a ajuns pe mâna medicilor. În vârstă de 46 de ani, vedeta de televiziune a avut nevoie de o intervenție chirurgicală rapidă pentru că are probleme cu varicele. Bahmuțeanu a amânat această operație pentru că s-a temut de ea, dar de data aceasta nu a mai avut de ales. Se pare că problema vedetei s-a agravat în campania electorală, când a mers foarte mult pe jos.

„În campanie am mers câte 20 de kilometri pe zi, 10 dimineața și 10 seara. Nu am vrut să fac campanie electorală din mașină, am preferat să merg între oameni, pentru că asta cred că trebuie să facă orice politician. Însă lucrul ăsta m-a costat scump. Picioarele s-au umflat, am dureri mari, așa că a trebuit să mă programez pentru operație”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru wowbiz.ro.

Adriana Bahmuțeanu a apelat la unul dintre cele mai bune spitale private din București și speră ca intervenția să decurgă fără complicații.

„Ar fi trebuit să mă operez de mai multă vreme, însă mi-a fost frică. Data trecută am venit împreună cu Mihai Mitoșeru și a ajuns el să fie operat în locul meu, pentru că medicii și-au dat seama că situația la el e mult mai gravă. Acum a venit și rândul meu, din păcate”, a adăugat vedeta.

