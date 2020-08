Adriana Bahmuțeanu, dezvăluire șocantă. Vedeta a pierdut un copil la 3 săptămâni după naștere

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre cel mai traumatizant moment din viața sa și a recunoscut că abia acum, la 11 ani de când s-a petrecut, a reușit să-l depășească cu adevărat. Fosta soție a lui Silviu Progoană a povestit ca suferea de fibrom uterin și că nu ar fi trebuit să rămână însărcinată, însă sfaturile unui medic au încurajat-o să facă acest pas și astfel fibromul a crescut odată cu sarcina și a dus la naștere prematură: „Am stat foarte mult să mă gândesc la de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. (…)

Pentru că eu aveam o problemă de sănătate, eu nu ar fi trebuit să rămân gravidă! Să înțeleagă lumea: cu fibrom uterin, nu e indicat să rămâi gravidă. Fibromul ăla crește cu sarcina. Dar acest doctor, pentru că se vedea șef a spus: da, poți să rămâi gravidă. Te ajut eu să faci un copil. Și evident, fibromul meu a crescut, s-a făcut mai mare decât sarcina și a împins sarcina, a expulzat copilul. Asta s-a întâmplat!”, a declarat Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars.

Adriana Bahmuțeanu a povestit că micuțul s-a născut prematur, cântărind doar 900 de grame, iar la trei luni după naștere a decedat. Fosta prezentatoare de televiziune a decis împreună cu soțul său, Silviu Prigoană, cu care la momentul respectiv mai avea un băiețel, să-l boteze pe nou-născut chiar înainte de a înceta din viață. Bebelușul a primit numele Eduard Darius: „Nu știu dacă s-a instalat depresia, am avut o perioadă de furie împotriva acestui sistem. Din fericire, tot atunci, am descoperit un doctor extraordinar de bun, doctorul Horia Cioflan. El a încecat tot atunci să-mi salveze bebelușul, nu s-a reușit. Pe Eduard l-am făcut cu acest doctor, la scurt timp.

El m-a ajutat și cu fibromul mi-a spus să nu mă operez în România și m-a trimis în altă parte, m-a învățat ce am de făcut, după aceea am rămas gravidă și… Vreau să vă spun că după ce l-am născut pe Eduard… cu Eduard am stat vreo 6 luni cu perfuzia pe lustră… După ce am născut nu mai puteam să merg. Făcusem atrofie musculară și aveam nevoie de două persoane care să mă ajute, mă ridicam și cădeam.

Mi-a fost mai ușor să trec peste asta pentru că aveam deja un copil. Și a trebuit să-mi găsesc resursa interioară să depășesc momentul. Am stat la Maternitatea Polizu trei săptămâni pe pat de cărămizi, pentru că trebuia să stau complet la orizontală, să nu mă mișc. Doctorii de acolo au făcut tot ce se putea face, doctorul care m-a îngrijit în timpul sarcinii, nu.”, – a mai declarat Adriana Bahmuțeanu pentru sursa citată.

Sursă foto: Facebook

