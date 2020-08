Andreea Bălan, prima declarație după ce George Burcea a insinuat că i-ar fi fost infidelă

După ce în presă au apărut informații conform cărora George Burcea are de gând să facă niște dezvăluiri despre infidelitatea soției sale, dezvăluiri pe care le va face în timpul procesului de divorț, Andreea Bălan a luat atitudine: „Eu în toate relațiile mele am fost fidelă. Și în această relație cu tatăl copiilor mei, eu am fost fidelă. Mi se pare foarte urât că vrea să îmi discrediteze imaginea insinuând că aș fi fost infidelă. Noi suntem despărțiți de 8 luni de zile și fiecare este liber să facă ce vrea. E foarte urât ce face. Eu absolut în toate relațiile mele am fost fidelă. Niciodată nu s-a pus problema de așa ceva”, – a declarat Andreea Bălan pentru spynews.ro.

Andreea Bălan trăiește o nouă poveste de dragoste cu Tiberiu Argint și se pare că acest aspect îl deranjează pe George Burcea, care încearcă să o discrediteze în fața publicului: „Eu am fost o doamnă și nu am declarat mai nimic despre despărțirea noastră, tocmai ca să protejez fetele și să nu afle ele toate dedesubturile dintre noi. Dar nu îmi place să se insinueze ceva ce nu este adevărat, deci, evident, ies și spun care este adevărul”, – a mai spus Andreea Bălan pentru sursa citată.

Sursă foto: Instagram

