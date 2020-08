Julia Chelaru și Bogdan Jianu au divorțat în urmă cu doi ani, iar la scurt timp artista s-a afișat alături de John, un bărbat cu 6 ani mai mic decât ea, alături de care a trăit o poveste de dragoste frumoasă, iar lucrurile păreau destul de serioase, ba chiar toată lumea se aștepta ca cei doi să pășească spre altar, având în vedere că pe rețelele de socializare apăreau ca fiind logodiți.

Julia Chelaru l-a dus pe John pe meleagurile natale, la Piatra-Neamț, acolo unde l-a prezentat mamei sale și totul părea foarte serios, după cum și artista declara în urmă cu ceva timp: „John a intrat într-o mică afacere de gastronomie, pe care vrea să o pună pe picioare. A lansat proiectul şi este foarte implicat. Suntem bine, ne înţelegem bine. Nu ştiu cum va fi 2020, depinde de ce ne rezervă viitorul. Avem deja doi ani de când suntem împreună. Ne iubim şi suntem bine. E mișto, e Rac, la fel ca mine, e un tip de casă şi mă înţelege. El poate a ajuns deja acasă când eu sunt la un spectacol şi nu zice niciodată nimic. El înţelege perfect, nu facem comparaţii cu ce aveam înainte. Nu e din lumea asta a showbiz-ului, dar el a înţeles şi pentru mie e perfect”.

„Nu e bine să ţii legătura cu ex-ul, că se interpretează. Eu cu Bogdan am rămas în relaţii foarte bune. Nu ne-am certat. Ne-am despărţit în termeni OK. Mi-am schimbat numele în Julia Chelaru, nu mai sunt Jianu. N-ar fi Ok să ţinem legătura, pentru că n-ar fi bine nici pentru relaţia pe care o am eu, şi nici pentru cea pe care o are el. Nu avem copii care să ne lege”.

Julia și John și-au spus adio și artista așters toate fotografiile pe care le aveau împreună pe rețelele de socializare, semn că nu mai este cale de întoarcere.

