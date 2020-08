Cătălina Ponor a fost cerută în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă

După doi ani de relație, Cătălina Ponor și Bogdan Jianu sunt pregătiți să facă pasul cel mare. Campioana olimpică a postat o fotografie cu inelul de logodnă și le-a dezvăluit fanilor săi de pe rețelele de socializare că a acceptat cererea în căsătorie.

„Azi am avut cea mai mare surpriză din viața mea! I-am zis DA bărbatului alături de care vreau să-mi petrec tot restul vieții. Te iubesc, Bogdan”, a scris Cătălina Ponor.

La rândul său, actorul și regizorul Bogdan Jianu a marcat momentul printr-o imagine cu inelul de logodnă pe mâna iubitei sale și a transmis un mesaj simplu, dar foarte emoționant: „Este totul despre… DA. Dragoste, încredere, angajament!” a dezvăluit acesta.

Deși relația lor de iubire a început în urmă cu doi ani, Cătălina Ponor (32) și Bogdan Jianu (50) se cunosc de mai bine de 14 ani, după cum a mărturisit chiar ea într-un mesaj pe care l-a transmis pe Instagram de ziua viitorului său soț: „Aproape 14 ani în care am învăţat multe, ai fost lângă mine, am crescut cu tine, m-ai încurajat, m-ai ridicat şi chiar dacă am căzut, tot acolo ai fost şi pentru asta îţi mulţumesc!”

Cătălina Ponor a avut o relație serioasă cu gimnastul Tommy Ramos, iar Bogdan Jianu a fost căsătorit cu cântăreața Julia Chelaru.

