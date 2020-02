Cătălina Ponor și Bogdan Jianu, cel mai nou cuplu din showbiz

Fosta gimanstă, în vârstă de 32 de ani, îl cunoaște pe Bogdan (50 ani) din anul 2005, pe când se pregătea să cucerească medalia de aur la bârnă, la Campionatele Europene de la Debrecen. Pe atunci, Jianu avea o relație cu Julia Chelaru, care mai târziu i-a devenit soție.

„Cătălina şi Bogdan se iubesc de aproape doi ani, au o relaţie frumoasă, curată. Au în comun iubirea pentru animale, pentru câini şi cai. Bogdan îl interpretează de 7 ani pe Vlad Ţepeş în filmele sale, iar gimnasta a fost prezentă de multe ori la reprezentaţiile lui. Tot el i-a predat primele lecţii de echitaţie”, a declarat o sursă apropiată celor doi pentru Click.

„Fac un cuplu frumos, iar prietenii mai glumesc câteodată şi spun că ar fi interesant un film de dragoste intitulat ”Laleaua Neagră şi Dracula”. Cătălinei i se spunea Laleaua Neagră, iar Bogdan şi-a căpătat acest alint după ce l-a interpretat pe Ţepeş”, a mai spus sursa citată.

Deși își țin relația departe de ochii publicului, Cătălina Ponor a postat câteva imagini cu ea și Bogdan pe rețelele de socializare. De ziua lui, i-a făcut și o declarație.

„Aproape 14 ani în care am învăţat multe, ai fost lângă mine, am crescut cu tine, m-ai încurajat, m-ai ridicat şi chiar dacă am căzut, tot acolo ai fost şi pentru asta îţi mulţumesc! La mulţi ani, Bog, să îţi dea Dumnezeu tot ceea ce îţi doreşti şi încă pe atât, sănătoşi şi fericiţi!”, a scris fosta gimnastă pe Instagram.

Cine este Cătălina Ponor

Cătălina Ponor are în spate 26 de ani de gimnastică. De-alungul carierei sale a câștigat 23 de medalii la competiții majore: 5 la Jocurile Olimpice (3 aur, 1 argint, 1 bronz), 5 la Campionatele Mondiale (3 argint şi 2 bronz) şi 13 la Campionatele Europene (8 aur, 2 argint şi 3 bronz).

În anul 2017 s-a retras din gimnastică.

Cine este Bogdan Jianu

Bogdan Jianu este regizor, cascador, scenarist, actor și liderul trupei „Lupii Albi”. A fost învățăcelul lui Sergiu Nicolaescu și a fost încurajat de Carmen Tănase în această industrie. De câțiva ani face filme și spectacole istorice.

De ceva timp Bogdan s-a retras la Târgoviște, locul în care a dezvoltat proiectul „Lupii Albi” în care s-au angrenat mulți tineri, care se pregătesc să devină actori.

