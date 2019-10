Robert Pattinson a vorbit despre una dintre cele mai controversate scene în care a jucat

A trecut timpul în care Robert Pattinson era recunoscut doar pentru rolul lui Edward Cullen din Twilight, el ajungând să fie considerat un actor cu adevărat serios.

Într-unul din cele mai recente filme în care a jucat, „The Lighthouse”, el a avut o scenă deosebit de controversată, despre care a vorbit într-un interviu cu cei de la The New York Times. Scena respectivă este chiar cea de la început și îl are în centru pe personajul interpretat de actor în timp ce se masturbează, după cum arată Cosmopolitan.

„Este mereu fain să faci ceva măreți pentru secvența de deschidere”, a zis el. „A fost o întoarcere la 180 de grade de la tot ce am făcut noi la repetiții și îl puteam vedea pe [regizor] într-o ușoară stare de șoc după. Dar am zis că «Ok, bun, nu mi s-a zis să mă opresc, așa că voi continua să merg în direcția aia»”.

Nu este însă prima oară când Robert Pattinson a filmat o asemenea scenă pentru un film. De fapt, el a mai avut scene în care a trebuit să se masturbeze și în filmele „Life”, „Damsel” și „The Devil All the Time”. „În ultimele trei sau patru filme, am câte o scenă de masturbare”, a zis actorul. „Am realizat asta abia când am făcut-o a patra oară”.

