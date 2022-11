Recunoști copilul din imagine? E unul dintre cei mai mari actori români și visa să ajungă cofetar

Copilul din imagine este în prezent unul dintre cei mai iubiți actori din România. Cu o carieră strălucitoare în teatru și cinematografie, a urcat pe scenă pentru prima dată acum mai bine de șase decenii. Înainte de a deveni actor și-a dorit să fie, printre altele, cofetar sau medic.

Născut pe 27 ianuarie 1936, la Cluj, Florin Piersic, căci despre el este vorba, s-a remarcat prin mai multe roluri pe care le-a avut, cel mai cunoscut fiind cel al lui Mărgelatu’. De-a lungul timpului Florin Piersic a primit titlul de „cetățean de onoare” al mai multor orașe precum: Bacău, Cluj-Napoca, Caracal, Sighet, Suceava, Baia Mare, Oradea, București, Galați și Iași.

Povești din copilăria actorului Florin Piersic

Recent, Florin Piersic a postat pe rețelele de socializare o fotografie de când era copil. Imaginea este însoțită de o descriere în care actorul povestește câteva lucruri din copilărie. Printre altele, mărturisește că de-a lungul anilor copilăriei și-a dorit să aibă mai multe meserii. Printre altele a vrut să fie birjar, cofetar, șofer sau medic.

„Când eram mic, mic de tot, doream să mă fac birjar pentru că adoram caii. Mai târziu, am vrut să mă fac șofer, dar într-o zi l-am văzut pe unul murdar din creștet până în tălpi ieșind de sub o mașină, așa că am zis că mai bine ar fi să fiu cofetar. Gândeam că și acolo te mai „murdărești”, dar te lingi pe degete și gata savarina, joffra, sau cremșnitul. Dar când mi s-a spus că pot să mor de diabet, m-am hotărât categoric să mă fac doctor. De oameni. Într-o zi însă, l-au adus pe unul care căzuse ori de pe cal, ori îl călcase o mașină, ori îl bătuse un cofetar, că era tot numai sânge. Mi s-a făcut rău, așa că gata şi cu doctorul de oameni!”, a spus actorul.

Poezia care i-a schimbat destinul actorului

Actorul a povestit că i-a trecut prin gând inclusiv să devină medic veterinar, însă și-a dat seama că nici această meserie nu i se potrivește. Într-un moment însă o simplă poezie i-a schimbat complet sensul vieții, spune el. Și-a dat seama că vrea să devină actor, ceea ce s-a întâmplat într-un final. Instinctul nu l-a înșelat și în toți anii de carieră a demonstrat că această meserie i se potrivește mănușă.

„Într-o zi l-am luat pe Lupi, câinele cartierului, pe care îl mușcase o cățea de picior. L-am pansat, l-am îngrijit, l-am alintat și am hotărât fără drept de apel: veterinar, asta o să fiu. Dar o poezie, o singură poezie, că aici am vrut să ajung, mi-a schimbat destinul. ACTOR. Ce frumos sună acest cuvânt! Sau ARTIST. Sună și mai frumos” , a completat Florin Piersic.

Debutul cinematografic s-a produs cu filmul Ciulinii Bărăganului din 1957, interpretând rolul lui Tănase. Și-a evidențiat talentul în ceea ce privește filmele istorice în Neamul Șoimăreștilor din 1965, regizat de Mircea Drăgan, și apoi a jucat în filmul care l-a făcut cunoscut De-aș fi Harap Alb (1965), regizat de regizorul Ion Popescu-Gopo.

