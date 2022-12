Recunoști copilul din imagine? A fost lăcătuș mecanic, iar acum este unul dintre cei mai admirați cântăreți din România

Născut și crescut la Turda, copilul din imagine avea să devină peste ani unul dintre cei mai cunoscuți și admirați artiști din România. Are în repertoriul propriu peste 650 de melodii, 31 de albume, 8 discuri de aur și alte două de platină pentru vânzări.

În copilărie a dus o viață modestă. A fost crescut de părinți cu multă grijă și dragoste și tot ei sunt cei care l-au sprijinit pentru a ajunge artist. Astăzi de numele lui sunt legate multe cântece, însă unul anume este cunoscut pe întreg globul.

Fuego, povestea artistului care are diplomă de lăcătuș mecanic

Fuego, pe numele lui real Paul Surugiu (46 ani), este cunoscut acum pentru concertele celebre pe care le organizează în perioada sărbătorilor și nu numai, pentru colaborările pe care le are cu marii artiști ai muzicii populare, dar și prin prisma emisiunilor pe care de-a lungul anilor le-a prezentat la TVR. Însă cel mai răsunător cântec al său este de departe colindul alături de Irina Loghin, „Împodobește mamă bradul!”

Cântărețul a fost invitatul lui Horia Brenciu în podcastul pe care acesta îl prezintă. Acolo a vorbit despre copilăria sa, despre prima experiență pe care a avut-o în televiziune și în muzică. Printre altele, Paul Surugiu a dezvăluit și câteva lucruri pe care nu mulți le cunosc despre viața lui.

În imagine, Fuego apare alături de mama lui, pe care artistul o admiră și de la care spune că a moștenit talentul de a cânta.

„Aveam 2 ani, bretonel, că așa se purta. Am avut și am o mamă formidabilă, era extraordinară. Și acum e frumoasă, la 70 de ani, arată foarte bine. Am învățat totul de la ea, căci ea cânta în familie. Ea cânta și nu a putut să facă studiile în perioada aia. A știut să îmi educe dragostea spre cântec, spre artă, spre muzică, spre frumos”, a povestit Fuego în podcastul lui Horia Brenciu.

Paul Surugiu, despre drumul către succes: „Eu am muncit pe brânci”

Fuego povestește că a avut o copilărie modestă. Părinții au muncit din greu pentru a-l ajuta să devină artist, iar el a înțeles efortul lor și i-a ajutat, muncind la fel de mult pentru a-și atinge scopul. Artistul s-a născut pe 23 august, la Turda, acolo unde a crescut și ulterior a absolvit și liceul.

„Am avut doi părinți care au muncit mult. Mama la fabrica de sticlă, tata la combinatul metalurgic, lucra intr-un mediu toxic insuportabil. Toată viața au muncit pentru mine. Toată viața am trăit decent. Când am decis să merg la București a fost un efort colosal. În fiecare weekend făceam naveta. Eu am muncit pe brânci, cu sânge, să fac profesia asta. Nouă nu ne-a fost ușor”, a mărturisit Fuego.

Drumul spre a fi un artist de succes a trecut mai întâi prin multe sacrificii. Înainte de a ajunge pe marile scene și de a încânta publicul cu melodiile lui, Paul Surugiu a lucrat ca lăcătuș mecanic, profesia de bază pe care a dobândit-o după terminarea liceului. Artistul spune că nu era o meserie care să i se potrivească, așa că și-a continuat drumul spre a ajunge un cântăreț cunoscut.

„Meseria mea de bază este de lăcătuș mecanic. Nu pot să uit chestia asta. Aveam 20 de ore de atelier. Aveam o mașinărie și trebuia să fac în primul an chei. Și mi-am dat peste deget și am stat 2 săptămâni cu degetul terminat. Și a zis profesorul: doamna Surugiu, duceti-l la domnul Grigoriu (n.r profesorul de muzică) pe ăsta, că nu e bun de lăcătuș mecanic”, povestește artistul.

Fuego și povestea fiului Irinei Loghin: „Pe mine mă cheamă și Ciprian”

Prima experiență cu televiziunea a avut-o la sfârșitul anilor 80. Fuego povestește că în urma unui anunț de organizare a unui concurs, mama lui l-a adus la București, acolo unde a participat la preselecții alături de alți 400 de copii.

„Mama a fost o războinică. Ileana Popovici prezenta la TVR „Bună dimineața”. A anunțat că există un concurs pentru tinerele talente. Mama, dimineața era cu mine în gară la Câmpia Turzii. Am ajuns la București și am căutat sediul TVR din Pangratti. Erau 400 de copii care așteptam la preselecții. Când am ajuns cântam printr-un geam, mă vedeau cei mai mari compozitori. Am început să cânt (n.r o piesă de-ale lui Gabriel Dorobanțu). Și au apăsat pe buton și au zis: mulțumim, avem un Dorobanțu nu ne mai trebuie unul. Și asta a fost prima mea experiență la TVR”, spune Fuego.

Paul Surugiu, alături de Irina Loghin

Adesea, a fost asociat ca fiind fiul Irinei Loghin. Totul a început după ce cei doi au înregistrat videoclipul celebrei piese „Împodobește mamă bradul!”. Artistul povestește că asocierea a fost cu atât mai credibilă cu cât el poartă numele de Ciprian, același ca al fiului Irinei Loghin.

„Românii din America credeau că sunt copilul Irinei Loghin. Pe mine mă cheamă și Ciprian. Oamenii credeau că sunt Ciprian, fiul ei. Doamna Irina l-a născut pe Ciprian cu două-trei luni înainte ca mama să mă nască pe mine. Mama a spus că dacă pe copilul Irinei îl cheamă Ciprian, pe băiatul meu ei îl va chema tot Ciprian. Bunica a vrut și Paul”

