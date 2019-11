Reacția lui Tudor Chirilă la cazul fetiței de 10 ani din Brăila care a fost răpită și violată

Tudor Chirilă a scris pe Facebook:

„Traiesc un sentiment de disperare, de furie si de neputinta cand citesc articolul de mai jos. Cum au crescut indivizii astia daca au putut face asa ceva? Cumva, violul este expresia cea mai de jos a dezumanizarii. Dar violul asupra unui copil? Dar bataia pana la sange? Cum va privi lumea in care traim copilul asta care a fost strivit de un uragan de ticalosie si abrutizare cand se juca la 100 de metri de casa?

Daca codul penal nu revine asupra pedepselor, inseamna ca suntem gresiti ca oameni. Traim intr-o tara in care politia fraternizeaza cu interlopii. Asta e adevarul. Cati politisti ati vazut in strada care sa ceara masuri de eficientizare a cercetarii penale? Care sa stea in Piata Victoriei si sa protesteze pentru profesia lor?

Avem guvern de Romanie normala. Avem presedinte de Romanie normala. Avem ministru al Justitiei de Romanie normala. Se aude @Ludovic Orban? Se aude Klaus Iohannis? Cătălin Predoiu? Dar Patriarhul Romaniei, Daniel, comenteaza pentru credinciosi un asemenea eveniment? Ce ne spune el noua, turmei?

Peste trei zile stirea asta va fi data uitarii. Se vor mai auzi bulgarii pe cosciugul indignarii noastre, dar cam atat. Indiferenta hraneste Romania viitorului ingropand orice este rau si de care nu vrem sa auzim in goana noastra dupa “ne descurcam noi”. Suntem la fel de vinovati ca violatorii pentru care se pare că iadul ar fi doar o gradinita cu program prelungit.”