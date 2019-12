Răzvan Botezatu, în vârstă de 29 de ani, a anunțat în urmă cu două zile că a fost cerut în căsătorie, însă atunci nu a dat mai multe detalii. Ulterior, acesta a postat o fotografie în care se sărută cu partenerul său de viață și o fotografie cu verigheta. Bijuteria, aleasă împreună cu partenerul său, poartă inscripționate inițialele celor doi.

Răzvan Botezatu a părăsit România pentru a se muta în Berlin imediat ce a plecat de la cârma emisiunii Star Matinal pe care o modera la Antena Stars. Vestea ca s-a căsătorit cu un bărbat a adus cu sine, așa cum era de așteptat, atât comentarii pozitive și felicitări, cât și comentarii negative și critici: “Să fiți fericiți! Păcat că te-ai născut într -o țară unde încă oamenii mai au mult până departe! În România, veți fi mereu stigmatizați, deși bipezii ăștia își permit zilnic să bată femei/să omoare animale/să insulte/să distrugă tot în jurul lor”, “ Oameni buni,c e tot îl felicitați? Astea sunt greșeli genetice. Să facă ce vor ei în dormitor ,dar nu încurajați căsătoria, că mai aveți și voi pe acasă copii, nepoți!!!! Nu mă înțelegeți greșit. Pe mine nu mă deranjează, dar nici nu vreau că generația de mâine să trăiască într-o confuzie. Poate mai citim Biblia, codul familiei”, – sunt câteva din comentariile care însoțesc postarea lui Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu a povestit cum a reacționat mama lui în momentul în care a aflat și, totodată, cât de greu i-a fost până a găsit puterea să-și asume public orientarea sexuală: “Mi-am făcut curaj și i-am povestit mamei mele. M-a dus la psiholog. Acel psiholog mi-a salvat viața si mi-a schimbat total viata si gandirea. A fost Dumnezeul meu acea doamna psiholog. Cu timpul m-am acceptat asa cum sunt. Prietenii mei stiau, aveam curaj să le spun însă am purtat mereu acea mască și nu am putut fi fericit pe deplin până când nu am recunoscut public. Sunt oricum acelasi om, acelasi caracter. Nu s-a schimbat nimic!”, – a mărturisit Răzvan Botezatu în urmă cu ceva vreme.

