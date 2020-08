Raluca Zenga, primele declarații despre divorțul de Walter Zenga: "Vreau să clarific că familia noastră..."

Raluca și Walter Zenga sunt împreună de 17 ani și au doi copii. Faptul că nu au mai apărut fotografii cu cei doi pe rețelele de socializare a făcut ca fanii să se întrebe dacă nu cumva aceștia sunt despărțiți. Raluca a explicat că formează în continuare o familie, însă din cauza pandemiei de COVID-19, soțul său a rămas în Italia, iar ea cu copiii în Dubai:

„Nu am folosit până acum platformele sociale pentru a face declarații de presă sau dezmințiri, dar forțată de imprejurari m-am gândit să liniștesc apele. Având în vedere că presa din România ne dă deja despărțiți… vreau să clarific că familia noastră a stat neîntregită doar datorită COVID-ului cu restricții de călătorie și obligațiilor de antrenor ale soțului meu – noi nu am putut merge in Italia și până la sfârșit de campionat el nu a putut veni in Dubai! Toate bune și Dumnezeu să ne aibă in pază! „, – a scris Raluca Zenga pe Instagram.

