Simona Gherghe, despre cea mai grea perioadă din viața ei: „M-am chinuit mult”

Simona Gherghe are astăzi doi copii, o fetiță și un băiețel, însă șansele de a deveni mamă erau inițial foarte mici și îndrăgita prezentatoare de televiziune a trebuit să treacă prin foarte multe tratamente: ”M-am decis să vorbesc despre o perioadă dificilă din viața mea. Mă știți, sunt un om discret și nu dau din casă prea mult. Însă Libresse România m-a convins că e bine ca și povestea mea să fie auzită. M-am chinuit mult să am copii. Aproape doi ani de zile, am tot mers la medicul ginecolog, căci nu puteam să rămân însărcinată.

Au urmat tratamente de stimulare ovariană, ecografii peste ecografii, teste de ovulație, așteptare și dezamăgire. și peste toate astea, întrebarea obsesivă a celor pe care îi întâlneam: “dar tu când faci un copil?” Ce să le fi spus? Că mă doare? Că nu știu să le răspund? Că m-am săturat să intre cu bocancii în chestiunea asta atât de intimă și dureroasă?

Cum știți deja, povestea mea e una cu final fericit. Sunt mamă a doi copii, însă multe alte femei suferă de infertilitate și se luptă și cu prejudecățile celor din jur. Știu că multe dintre voi ați obținut cu greu o sarcină, altele încă visați să vă strângeți puiul în brațe. Vă invit să vă spuneți și voi povestea. Ajută să știi că nu ești singură! Să lăsăm #PovestileDinNoi să fie auzite!”, – a dezvăluit Simona Gherghe, pe Facebook.

Sursă foto: Instagram, Facebook

