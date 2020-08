Anca Serea, despre problemele de sănătate: „Eram chiar pe marginea prăpastiei”

Anca Serea (39 de ani) a povestit că a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate și a avut nevoie de ajutorul medicilor. Soția lui Adi Sînă a mărturisit că erau în Bulgaria atunci când a început să se simtă rău și au chemat ambulanța.

„Nu ştiu dacă mă credeţi, dar eram chiar pe marginea prăpastiei. Nu mai auzeam cu urechea dreaptă, nu mai vedeam cu ochiul drept, nu am mai putut să mişc mâinile şi picioarele. M-au dus la un spital de acolo şi m-au întrebat dacă vreau să stau internată 4 zile, că ei nu au nici cea mai vagă idee ce se întâmplă, era spital covid. Am refuzat să ne internăm, am mers la un alt spital, am stat peste noapte în Bulgaria şi am ajuns cu greu acasă, în Bucureşti” a povestit Anca Serea de pe un pat de spital din Capitală.

Anca Serea: „Am crezut efectiv că… nu o să-mi revin”

Vedeta a mai dezvăluit că deși știa de problema de sănătate, nu i-a acordat importanță, dar recunoaște că acest episod a speriat-o: „Corpul meu a vrut să îmi transmită mesajul că muncesc prea mult, mă odihnesc prea puțin și nu am ținut cont de tratamentul pe care ar fi trebuit să îl urmez constant. Simptomele pe care le-am resimțit de data aceasta au fost ca un duș rece. Am crezut efectiv că… nu o să-mi revin. Iar familia și foarte mulți prieteni s-au îngrijorat nespus.”

Din fericire, după o săptămână petrecută în spital, Anca Serea, mamă a șase copii, și-a anunțat fanii că a ajuns acasă și i-a îndemnat să aibă grijă de sănătatea lor: „Sănătatea este cel mai prețios lucru din viața unui om. Iar ultima săptămână mi-a demonstrat din plin cât de mult contează să ai grijă de tine, nu doar pentru binele tău, ci și pentru al celor care depind de tine sau al celor care țin la tine (…) Vă rog pe toți care citiți această postare să aveți grijă de voi, să nu credeți că problemele de sănătate pe care le aveți dispar de la sine sau că aveți timp să vă ocupați de ele luna viitoare, poate anul viitor. Sănătatea noastră trebuie să fie o prioritate indiferent de orice!”

Sursă foto: Instagram

