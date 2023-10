Radu Bănică, cuprins de emoțiile examenelor: „Am uitat-o la facultate” / Video

Radu Bănică se află în plină sesiune, iar emoțiile își spun cuvântul. Fiul lui Ștefan Bănică a mers la facultate pentru a susține un examen, iar la plecare a fost atât de fericit că a terminat, încât a uitat de un lucru foarte important.

Se știe că examenele sunt pline de emoții și stres, iar studenții sunt cei mai fericiți când termină cu bine un nou an. Acesta a fost și cazul lui Radu care, fericit că a mai încheiat un examen, a uitat complet că a mers la facultate cu mașina. Ajuns acasă, tânărul nu știa ce s-a întâmplat cu autovehiculul lui.

Radu Bănică, peripeții după examen

Radu Bănică a mers la facultate pentru a susține un penultim examen. Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică a ieșit fericit din sala de examen și le-a transmis un mesaj urmăritorilor lui.

„Ultimul examen dat, aștept răspunsul și mai am unul”, spune Radu înr-un InstaStory, în timp ce pleacă de la facultate.

Ajuns acasă, Radu Bănică și-a dat seama că mașina lui nu este în parcare. Întrebându-se ce s-a întâmplat cu ea, tânărul și-a dat seama că a mers cu ea la facultate și că a uitat complet de ea, cuprins de emoția examenului.

„Eram atât de încântat că am terminat examenul, încât am plecat fără mașină. Am uitat-o la facultate. Și acum mă uitam și zic: „Unde mi-e mașina?” Am uitat-o la facultate. Am plecat pe jos și acum eu îmi dau seama că am fost cu mașina la facultate. Am uitat-o acolo și acum trebuie să mă duc să îmi iau mașina. Foarte interesant”, spune Radu Ștefan Bănică amuzat, într-un al doilea Story.

Radu, pe urmele tatălui său

Radu a moștenit talentul tatălui său și a ales să urmeze Facultatea de Teatru. Tânărul în vârstă de 21 de ani a reușit să își creeze propriul drum în viață și a povestit, la un moment dat, că i-a fost mult mai greu din cauza numelui pe care îl poartă.

Pe lângă faptul că este un actor talentat, Radu Ștefan Bănică are și o voce foarte frumoasă. Însă, i-a fost teamă o perioadă îndelungată să îi mărturisească tatălui său că își dorește să cânte.

„Eu de mic am vrut să am concerte, să cânt, să umplu stadioane și îmi spune tata că muzica nu e o meserie, ci un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor. Am zis că mă duc cursuri la de teatru, studiez și fac și hobby-ul, muzica. Eu de mic am vrut să fiu artist, să cânt și culmea abia la 18 ani am cântat cu vocea”, a povestit Radu în podcastul Alexandrei Ungureanu, în urmă cu ceva timp.

Fiul lui Ștefan Bănică a mărturisit că mult timp a avut trac și i-a fost teamă să cânte în fața altor persoane.

„Am făcut pian 10 ani de zile, dar cu vocea nu am putut. Am avut trac și o groază să deschid gura în fața oricui. Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac. Mă închideam în mașină, în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare”, a mai spus Radu.

