Cum i-a dezvăluit Radu Bănică tatălui său, Ștefan Bănică jr., că vrea să fie artist: „Mă ascundeam prin mașină să nu mă audă nimeni” / VIDEO

Radu Bănică a reușit să își creeze propriul drum în viață și spune că i-a fost mult mai greu din cauza faptului că tatăl său este un artist cunoscut. Mai mult, tânărul a mărturisit că i-a fost teamă mult timp să îi dezvăluie lui Ștefan Bănică că poate cânta.

Invitat în emisiunea „Duet” a Alexandrei Ungureanu, Radu Bănică a povestit despre provocările vieții de artist și despre ce înseamnă să fii copilul unui artist de calibru național.

Cum i-a dezvăluit Radu Bănică lui Ștefan Bănică jr. că vrea să fie artist

Radu Ștefan Bănică a dezvăluit că întotdeauna și-a dorit să cânte, însă tată lui i-a explicat că muzica este un hobby, și nu o meserie. Și l-a îndemnat, astfel, să devină actor.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

„Eu de mic am vrut să am concerte, să cânt, să umplu stadioane și îmi spune tata că muzica nu e o meserie, ci un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor. Am zis că mă duc cursuri la de teatru, studiez și fac și hobby-ul, muzica. Eu de mic am vrut să fiu artist, să cânt și culmea abia la 18 ani am cântat cu vocea”, a afirmat Radu Bănică.

Deși are o voce frumoasă, tânărul a mărturisit că mulți ani a avut trac și nu a putut cânta în fața altor persoane.

Citește și: Ana Baniciu, impresionată de fiul lui Ștefan Bănică Jr.: „O să fie top băiatul!” Radu Ștefan împlinește 21 de ani

„Am făcut pian 10 ani de zile, dar cu vocea nu am putut. Am avut trac și o groază să deschid gura în fața oricui. Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac. Mă închideam în mașină, în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare”, a povestit Radu Bănică.

A avut nevoie de 18 ani pentru a-și face curaj să cânte cu vocea și să îi spună tatălui său că i-a moștenit talentul.

„Prima dată când am cântat cu tata a fost la Sala Palatului. Aici e foarte amuzantă povestea, pentru că el a vrut să îl acompaniez cu pianul. Mi-a luat multu curaj să îi zic dacă n-ar vrea să cântăm. Mi-a zis bine, hai cântă. El e pus pe treabă, e foarte profi. Nu mă lua ca pe fiul lui, ci ca pe un coleg”, a spus fiul lui Ștefan Bănică.

Fiul lui Ștefan Bănică și-a deschis o cafenea

Pe lângă actorie și muzică, Radu Bănică mai are o preocupare: și-a deschis o cafenea în centrul Bucureștiului.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, mă întrețin singur de câțiva ani. Anul ăsta mă mut, sunt în proces. Cu primii mei bani mulți pe care i-am făcut am deschis o cafenea. Cafeneaua e în Piața Constituției, e singura pe Libertății, pe bulevard, și am început acum un an”, a afirmat Radu în emisiunea Alexandrei Ungureanu.

Citește și: Ce spune Radu Ștefan despre comparațiile cu celebrul său tată, Ștefan Bănică: “Suntem doi artiști diferiți”/ Exclusiv

Citește și: Anunțul făcut de Radu Bănică. Fiul lui Ștefan Bănică jr., jurat într-un show TV: „Nu am cerut sfatul nimănui”

Citește și: Radu Bănică, victimă a fenomenului bullying. A vrut să plece din România din cauza agresiunilor

„Hobby-ul e business-ul pentru mine, îmi place ideea de antreprenoriat în toate domeniile! Am avut multe greșeli și prin acest drum dar, uite, ce înseamnă să fii perseverent și să crezi într-un produs: primele șase luni eu am venit cu bani de acasă, și n-a fost pe banii lui tata, n-a fost pe banii lui mama”, a explicat tânărul.

„Nu făceam nici 100 de lei pe zi, deci a fost ceva groaznic. Aveam doi (n.r. angajați) atunci și, ușor-ușor, a început să meargă, am început cu promovarea pe care am știut eu s-o fac”, a precizat Radu Bănică.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Radu Bănică, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică.

Sursă foto: Facebook, captură video