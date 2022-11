Radu Bănică, victimă a fenomenului bullying. A vrut să plece din România din cauza agresiunilor

Radu Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Jr, a fost victimă a fenomenului bullying. Acesta a fost hărțuit atât de colegii de clasă, cât și de profesori, într-atât încât era hotărât să plece din România.

Radu are 20 de ani și este fiul cel mare al îndrăgitului artist Ștefan Bănică Jr. Deși mulți se așteptau ca multe uși să i se deschidă datorită numelui său de familie, pentru acesta lucrurile au stat cu totul altfel.

Faima lui Ștefan Bănică i-a adus tânărului Radu mai mult probleme, decât oportunități. În perioada când era elev, el a fost hărțuit atât de elevi, cât și de profesori.

„Nu-i așa lapte și miere cum crede toată lumea. Eu am vrut din școală să mă mut la privat. Nu neapărat privat românesc, cât privat internațional, unde nu erau români. Erau atât de multe răutăți între copii, darmite ce e acum între adulți. A fost ceva de groază. A fost oribil din punct de vedere al relațiilor mele și cu anumiți profesori, și cu colegii”, a povestit Radu Bănică recent în cadrul unui podcast, potrivit Fanatik.

Radu Bănică și-a dorit să plece din țară

Colegii săi erau foarte răutăcioși cu Radu, doar din cauza faptului că era fiul și nepotul unor artiști cunoscuți.

„Am o fază pe care nu o să o uit niciodată. Când ieșeam în pauză, la un moment dat, colegii au început să-mi arunce lucrurile prin clasă, să-mi scoată ghiozdanul pe geam”, a povestit tânărul actor.

„Ce? Pleacă de aici că dacă vrea tac-tu poate să-ți cumpere o fabrică de gume de șters”, i-a spus, cu răutate, unul dintre colegii abuzivi.

Tocmai de aceea, el și-ar fi dorit să plece undeva unde să nu îl cunoască nimeni.

„Cred că mi-ar fi fost mai ușor oriunde. Nu știu de ce are senzația lumea că vai, dacă te cheamă Bănică sau ai un nume cu o istorie, ai un greenpass peste tot. Nu e așa”, a mărturisit fiul lui Ștefan Bănică Jr.

Radu, pe urmele celebrului său tată

Radu Ștefan Bănică pare să meargă pe urmele lui Ștefan Bănică Jr. Deși are doar 20 de ani, deja joacă în piese de teatru, iar în vara acestui an a scos și prima sa piesă, „That part of me”.

„Scriu piese de câțiva ani, lucru pe care l-am ținut ,,secret”… până acum. Prima mea piesă „That part of me” varianta acoustic”, este mesajul transmis de fiul lui Ștefan Bănică Jr. pe contul personal de Instagram.

De asemenea, Radu și-a deschis și o cafenea în centrul Bucureștiului.

Radu Bănică a moștenit talentul de la tatăl (Ștefan Bănică Jr) și bunicul lui (Ștefan Bănică Senior), ambii artiști desăvârșiți, ce au reușit de-alungul anilor să încânte inimile tuturor românilor cu vocile lor.

„Am moștenit de la părinții mei ce este mai bun de la fiecare. Am moștenit talent, pasiune, educație. De la mama am luat spiritul de familie, modestia… De la tata tot ce e legat de viața artistică. Mi-a dat și sfaturi în domeniu. Mi-a spus să mă concentrez la fiecare lucru pe care îl fac, ca să iasă bine. Și să îmi văd de drum indiferent de piedici, să nu mă dau bătut niciodată”, a povestit Radu.

