Prințul Harry, primele detalii despre cartea sa de memorii. Volumul urmează să apară și în România

Prințul Harry a oferit primele detalii referitoare la cartea sa de memorii. Aceasta va fi lansată pe data de 23 ianuarie 2023.

Mult așteptata carte a prințului Harry, în care ducele de Sussex își spune povestea de viață, va crea ceva vâlvă în interiorul Familei Regale britanice. Chiar titlul cărții, „Spare” (Rezervă) este un afront adus Casei Regale.

Mai mult, potrivit Mirror.co.uk, titlul cărții este legătura dintre statutul lui Harry ca cel de al doilea născut al prințului moștenitor și poziția fratelui său mai mare, Prințul William.

Surse regale au afirmat că acest titlu pe care Prințul Harry l-a ales este „un alt atac asupra familiei după ce a cerut dreptul la intimitate”.

Descriind cartea ce va apărea la începutul anului 2023, editura Penguin Random House spune că „Spare” va duce „cititorii imediat înapoi în cele mai groaznice imagini ale secolului douăzeci: doi tineri băieți, doi prinți, mergând în spatele sicriului mamei lor, în timp ce lumea privea împietrită și îngrozită”.

„În timp ce Diana, Prințesă de Wales, era condusă pe ultimul drum, milioane de oameni s-au întrebat la ce se gândesc și ce simt prinții – și cum se vor desfășura viețile .lor din acel moment. Aceasta este povestea spusă de Harry”, mai scrie editura.

Cartea are 416 pagini, iar pe copertă este un portret al Prințului Harry.

„Spare”, scrisă de Prințul Harry, va apărea și în România

„Spare” va fi tradusă în 15 limbi, printre care spaniolă, italiană, germană, chineză și română.

Versiunea în spaniolă a cărții va avea un titlu și mai expresiv: „Spare: In the Shadow”.

În România, cartea va apărea la editura Nemira.

„«Rezervă» este o carte de o onestitate necruțătoare, plină de dezvăluiri, revelații și lecții de viață cu greu învățate despre eterna putere a iubirii de a învinge suferința”, scrie Editura Nemira într-un comunicat.

În volumul „Rezervă”, prințul Harry include detalii privind copilăria și maturizarea sa, în calitate de membru al familiei regale britanice, dar vorbește și despre perioada petrecută în armată, în Afganistan, căsătoria cu Meghan Markle și experiențele sale în calitate de tată a doi copii – Archie, 3 ani și Lilibet, 1 an.

Prețul cărți va fi de 129,99 de lei, iar al e-book-ului, 75 de lei.

Harry: „Scriu din postura bărbatului care am devenit”

„Avocații Casei Regale sunt în așteptare pentru a vedea ce este scris în acea carte. Indiferent de conținut, care fără îndoială va fi exploziv ținând cont de titlu, vor fi puține șansele ca acesta să acționeze ca un vehoicul de reconciliere pentru Harry și Meghan”, au mai spus sursele regale.

Prințul Harry ar fi primit pentru această carte suma de 18.4 milioane lire sterline (aproximativ 21 milioane dolari).

Luna trecută, ducele de Sussex a dorit să facă câteva schimbări la un capitol al cărții, în urma decesului reginei Elisabeta a II-a.

„Sunt anumite lucruri care nu ar da bine dacă ar ieși la suprafață atât de repede după moartea reginei și urcarea pe tron a tatălui său. El vrea să schimbe câte ceva. Nu este o rescriere sub nicio formă. Vrea cu disperare să facă schimbări. Dar ar putea fi prea târziu”, a spus în urmă cu câteva săptămâni o sursă apropiată lui Harry pentru The Sun on Sunday.

Anul trecut, când s-a aflat că Harry își va scrie memoriile, acesta a declarat: „Nu scriu asta din postura prințului care m-am născut, ci din cea a bărbatului care am devenit. Am purtat multe pălării de-alungul timpului, atât la propriu cât și la figurat, iar speranța mea este că, spunându-mi povestea, cu suișuri și coborâșuri, cu greșelile și lecțiile învățate – pot demonstra că indiferent de unde venim, avem mai multe în comun decât credem”.

