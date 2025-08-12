Prima concurentă de la Insula Iubirii care a căzut în ispită. Cum a reacționat iubitul ei când a văzut imaginile

Flacăra ispitei s-a aprins pe insula băieților, iar asta înseamnă că avem deja prima concurentă de la Insula Iubirii care aproape a cedat ispitei. În ediția de pe 11 august, partenerii concurentelor au fost chemați la bonfire pentru a li se prezenta imagini cu iubitele lor. Totuși, Radu a anunțat că flacăra ispitei s-a aprins pentru cineva anume, iar concurentul al cărui iubită aproape a căzut în ispită a fost cel mai surprins. El a declarat că nu se aștepta nicio secundă și că a avut încredere completă în iubita lui.

La bonfire-ul din ediția de pe 11 august, Radu l-a anunțat pe Andrei Lemnaru că pentru el s-a aprins flacăra ispitei. Iubita lui, Ella, s-a apropiat de ispita Teo, iar imaginile i-au fost prezentate lui Andrei, care a tras propriile concluzii despre ce se întâmplă pe insula fetelor.

Andrei a văzut imagini dureroase cu Ella, în stare de ebrietate, care a început să schimbe priviri, zâmbete și chiar mesaje cu Teo. Andrei a fost întrebat dacă planurile lor de nuntă sunt în pericol, după ce a văzut astfel de imagini.

Teo și Ella au avut parte de o seară plină de apropieri, priviri cu subînțeles, mesaje scrise pe un șervețel sau chiar pe propriile corpuri. La vederea imaginilor, Andrei a înțeles că logodnica lui este foarte atrasă de ispita Teo.

„Andrei, la prima ceremonie a focului v-am întrebat despre limite, în cazul vostru, intenția. Ai spus că dacă vei vedea privirile ei, imediat îți vei da seama dacă există intenție și ai spus mai devreme că ai văzut trădează intenția”, a spus Radu Vâlcan.

Pe fața lui Andrei s-au citit clar dezamăgirea, supărarea și chiar îndoiala față de relația lui cu Ella, cu atât mai mult cu cât înainte să plece la bonfire era convins că el nu are de ce să își facă griji.

„Ce mai pot să zic, Radu? Ce mai pot să zic în situația de față. Face ce simte, este despre ea și ceea ce simte. Normal că mă doare, că eu nu am cunoscut-o așa. Să venim aici, să aflu chestiile astea”, a spus concurentul.

El a spus că este o persoană puternică și și-a atribuit o parte din vină pentru comportamentul iubitei sale.

„Sunt foarte bine, Radu! Sunt o persoană care analizează și nu trebuie să mă enervez pe chestiile astea. Trebuie să mă enervez pe mine, că n-am reușit să îmi dau seama că am putea ajunge într-o ipostază ca asta”, a spus Andrei.

Reacția lui Andrei după imaginile cu Ella și Teo: „Sunt dezamăgit de mine”

Tânărul a spus în repetate rânduri că este dezamăgit de el însuși pentru că și-a pus toată încrederea în iubita lui. Înainte de bonfire, el le spunea tuturor, inclusiv la testimoniale, că este 100% sigur că nu s-a aprins flacăra ispitei pentru el și că știe foarte bine „ce are acasă”.

„Sunt dezamăgit de mine. Din nou! Asta mă enervează cel mai tare, că sunt dezamăgit de mine. Pentru că mi-am pus toată încrederea în ea, am vorbit la toată lumea frumos despre ea, că eu am cea mai mare încredere. Am fost singurul cu zâmbetul pe buze în orice moment și prin asta îmi dovedești încrederea și respectul meu?”, a continuat Andrei.

Concurentul a fost întrebat dacă planurile lor de nuntă se schimbă, iar Andrei a spus că nu vrea să ia decizii pripite.

„Cât timp are inel pe mână, pentru că sunt atent și la chestia asta, nu voi lua decizia că mă despart. Duc testul până la final, indiferent de imaginile pe care o să le văd”.

Ella și Andrei sunt împreună de trei ani și jumătate și au în plan să se căsătorească în luna septembrie a acestui an. Cei doi s-au cunoscut în Marea Britanie unde au lucrat împreună și au început o poveste de dragoste.

Ella are 27 de ani și este social media manager, în timp ce Andrei este antreprenor.

