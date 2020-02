Premiile Oscar 2020. Lista completă a câștigătorilor

Lista completă a câștigătorilor Oscar 2020

Cel mai bun film – Parasite

Cel mai bun actor în rol principal – Joaquin Phoenix (Joker)

Cel mai bun actor în rol secundar – Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Cea mai bună actriță în rol principal – Renée Zellweger (Judy)

Cea mai bună actriță în rol secundar – Laura Dern (Marriage Story)

Cele mai bune costume – Little Women

Cel mai bun regizor – Bong Joon Ho (Parasite)

Cel mai bun mixaj de sunet – 1917

Cel mai bun montaj de film – Ford v Ferrari (Andrew Buckland & Michael McCusker)

Cea mai bună coloană sonoră – Joker (Hildur Guðnadóttir)

Cel mai bun scurtmetraj de animație – Hair Love

Cel mai bun scurtmetraj live-action – The Neighbors’ Window

Cel mai bun documentar (lungmetraj) – American Factory (Netflix)

Cel mai bun documentar (scurtmetraj) – Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Cel mai bun film străin – Parasite (Coreea de Sud)

Cel mai bun design de producție – Nancy Haigh (Once Upon a time in Hollywood)

Cel mai bun montaj de sunet – Ford v Ferrari

Cea mai bună regie de imagine – 1917 (Roger Deakins)

Cele mai bune efecte vizuale – 1917

Cel mai bun machiaj și coafură – Bombshell

Cel mai bun film de animație – Toy Story 4

Cel mai bun cântec original – “I’m Gonna Love Me Again” – “Rocketman”

Cel mai bun scenariu adaptat – Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Cel mai bun scenariu original – Parasite (Bong Joon Ho & Jin Won Han)

Sursă foto: 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro