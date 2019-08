Paula Chirilă a prins buchetul de mireasă la nunta Wandei

Paula Chirilă are toate șansele să se recăsătorească, dacă ținem cont de superstiții. Frumoasa actriță a prins buchetul de mireasă la nunta bunei sale prietene, DJ Wanda.

Paula Chirilă a fost domnișoară de onoare la nunta carismaticei DJ Wanda și, totodată, a fost și cea care a prins buchetul de trandafiri albi aruncat de mireasă, conform tradiției: “A fost o nuntă ca în povești, ca de Hollywood. Cu ei doi atât de cool atât de frumos îmbrăcați, de excentric și asumat. O nuntă extrem de emoționantă, autentică, cu emoția reală a Wandei și cu lacrimile lui Karl, totul a fost atât de frumos, ca în povești. Wanda e mai rebelă din fire și nu mă așteptam ca totul să fie atât de romantic, atât de elegant. Am prins buchetul. Domnișoarele toare erau pregătite. Merante s-a descălțat și a făcut un pas înaintea mea ca să îl prindă. Nu știu cum a ajuns buchetul la mine, dar da, ca amuzament e o întâmplare foarte frumoasă. Să sperăm că, dacă aceasta este o superstiție, se va îndeplini și atunci o să îmi găsesc jumătatea, din mâna Wandei, pentru că are mână bună și mi-a promis că îmi găsește un om pe măsura sufletului meu. A fost cred ca cea mai cool nuntă la care am participat până acum. Restrânsă, dar uriașă din punctul de vedere al emoției”, – a mărturisit Paula Chirilă.

DJ Wanda s-a căsătorit luni în Londra cu Karl Katavich în cadrul unei ceremonii discrete organizată într-un cadru select, la unul din cele mai exclusiviste hoteluri din capitala Marii Britanii. Îndrăgita vedetă și soțul ei, Karl, a spus Da în fața ofițerului Stării Civile și a celor peste 40 de invitați, devenind astfel Wanda Katavich.

Sursă foto: PR

