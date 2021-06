Pălării spectaculoase și ținute pe măsură! Iată cum s-au prezentat doamnele din înalta societate la Royal Ascot

După Regata de pe Tamisa și spectacolul de flori de la Chelsea, Royal Ascot este cel de-al treilea eveniment din acest sezon cu o importanță majoră în viața britanicilor. Aici, în Berkshire, ducese, contese și celebrități britanice se întâlnesc sub pretextul curselor de cai. Cu această ocazie, doamnele din înalta societate reușesc să atragă atenția cu ținutele lor, ridicând evenimentul la anvergura unui adevărat show de modă în aer liber.

Competiția dintre participante de anul acesta a fost una cât se poate de clară. Ele au jubilat în ținute creative, iar atmosfera a fost animată cu fiecare outfit care a intrat în joc.

Mai mult decât rochiile sau compleurile inedite pe care le-au purtat, accesorizarea a fost cea care a atras cel mai mult atenția. Pălăriile au încântat, fără doar și poate, ochii privitorilor, cu designul lor fantezist.

Ediția a scos la iveală o colecție interesantă de modele accesorizate în ton cu vestimentația adaptată evenimentului monden, iar voalul, dantela, penele sau florile au reușit să contureze piese de la care nu-ți puteai lua privirea.

De la eveniment nu a putut lipsi Regina Marii Britanii. Pasionată de evenimente sportive, dar mai ales de cursele de cai, Elisabeta a II-a și-a făcut apariţia, purtând o haină verde deschis şi o pălărie asortată.

Publicul a aplaudat-o cu mult entuziasm, în timp ce ea a coborât nerăbdătoare din maşina.

Caii ei, Reach For The Moon, Tactical, Light Refrain şi King’s Lynn au concurat la Royal Ascot sub atenta ei privire.

În 2020, evenimentul s-a desfășurat cu porţile închise, din cauza pandemiei.

Royal Ascot este un eveniment, într-o măsură aproximativ egală, de natură sportivă și socială. Cu prilejul faimoaselor curse de cai pur-sânge se strâng în tribune circa 300 de mii de participanți. Anul acesta, evenimentul din Burkshire a avut loc în perioada 17 – 21 iunie.