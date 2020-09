Ozzy Osbourne, de nerecunoscut. Cum arată acum artistul

Ozzy Osbourne, în vârstă de 71 de ani, a fost fotografiat în mașină, pe străzile din Los Angeles, alături de soția sa, Sharon. După o perioadă dificilă din viața sa, artistul a renunțat să se mai vopsească, iar acum, cu părul aproape alb, este greu de recunoscut.

Citește și: Kelly Osbourne a dezvăluit ce operație a făcut pentru a slăbi 40 de kilograme

Aceasta este prima apariție a starului britanic după luni de zile de când și-a anunțat fanii că a fost diagnosticat cu boala Parkinson. El a mărturisit că a primit cumplita veste în februarie 2019, dar că nu va renunța la muzică, în ciuda mobilității tot mai reduse. Totuși, în luna februarie, din cauza problemelor de sănătate, acesta și-a anulat turneul No More Tours II din America de Nord, potrivit The Sun.

VEZI GALERIA FOTO ( 8 )

Ozzy Osbourne a dezvăluit că 2019 a fost pentru el „cel mai urât, lung şi dureros an din viaţa mea”.

„A fost îngrozitor de provocator pentru noi toţi. Am ţinut ultimul concert de Anul Nou, la The Forum (în 2018), apoi am căzut rău, a trebuit să fiu operat la gât, ceea ce mi-a distrus nervii”, a povestit artistul într-un interviu acordat în luna ianuarie.

Citește și: Soţia lui Ozzy Osbourne, declarații șocante. De ce i-a pus somnifere în băutură

Ozzy Osbourne s-a făcut remarcat ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte între 1968 și 1978. Ulterior a urmat o carieră solo, cu 11 albume de studio lansate, vândute în peste 55 de milioane de exemplare în întreaga lume. Din 1982, cântărețul este căsătorit cu Sharon și au împreună trei copii. Artistul mai are alți trei copii din căsnicia cu Thelma Riley.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro