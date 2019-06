Otilia Bilionera s-a căsătorit într-o moschee: “Avem același Dumnezeu”

Otilia Brumă, înterpreta hitului „Bilionera, a fost invitată în platoul emisiunii “Vorbește Lumea” de la Pro Tv unde a vorbit despre cum a decurs ceremonia religioasă și ce planuri de viitoar are alături de logodnicul său. De asemenea, aceasta a punctat că s-au căsătorit religios cu mai mult timp înainte de a primi inelul de logodnă: “Eram în Turcia și el mi-a zis: ce-ar fi să ne căsătorim religios? Și ne-am căsătorit la o moschee, mi-am păstrat religia. Da, se poate (…).El este jumătate arab, jumătate român. Mai mult decât atât: mama lui este moldoveancă, la fel ca mine; combinația perfectă. Da, și este o femeie superbă, nu am cuvinte. Da, a fost cununia religioasă. Din punctul meu de vedere, nu contează, că avem același Dumnezeu, adic tot în fața Lui Dumnezeu am făcut-o, chiar dacă n-a fost făcută în tradițiile noastre.

A fost imamul, așa se numește preotul la ei. A fost puțin amuzant, adică, eu neavând contact. Te pune la început să spui o sumă de bani, în caz că peste un anumit timp veți divorța – bine, ei nu încurajează divorțul (…) – ca să ai trei luni cu ce să te descurci. Eu trebuia să aleg o sumă. M-am gândit eu, așa, și am zis să nu fiu nesimțită. Mă gândeam (…) am zis vreo 5.000 de euro. Preotul a zis că: «Nu, este prea mult. Fetele cuminți cer mai puțin». Și nu a vrut, a vrut doar să scad cât mai mult! Până la urmă, a rămas la 3.000 de euro. (…). Vrem să facem două nunți: una moldovenească, una arăbească, să mulțumim pe toată lumea”, – a povestit Otilia Brumă în cadrul emisiunii “Vorbește Lumea”.

Otilia Brumă se iubește cu un om de afaceri originar din Liban, în vârstă de 28 de ani, pe care, deocamdată, îl ține ascuns de ochii presei.

Sursă foto: Instagram

