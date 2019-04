Oprah Winfrey, Lady Gaga și Bradley Cooper, nominalizați la premiile Webby

Potrivit Hollywood Reporter, au mai fost nominalizaţi Stephen Colbert, Apple, Ellen DeGeneres, Fortnite, Hulu, Instagram, Marvel Entertainment, Mister Rogers Neighbourhood, Trevor Noah, Kesha, John Krasinski, Hasan Minhaj şi Will Smith.

Organizaţiile care au primit cele mai multe nominalizări în acest an sunt Disney (40), WarnerMedia (39), Vice Media (35), Google (26), Conde Nast (21), NBCUniversal (21), Viacom (15), BBC (12), Al Jazeera Media Network (10), Facebook (7), The Washington Post (7), Meredith Corporation (6), Spotify (5) şi Funny or Die (5).

Pentru premiul „compania anului” vor concura anul acesta Disney, WarnerMedia, Vice Media, Conde Nast, NBCUniversal şi Viacom.

Premiile Webby au fost create în anul 1996 și recompensează excelenţa pe internet în categorii care cuprind site-uri, videoclipuri, reclame, media şi PR, aplicaţii, dispozitive mobile, muzică, podcast-uri şi jocuri online.

Nominalizările la aceste premii sunt stabilite de membrii International Academy of Digital Arts and Sciences, printre care se află Alexis Ohanian – cofondatorul Reddit, actorul şi activistul Jesse Williams şi unul dintre fondatorii Instagram, Kevin Systrom.

Toţi nominalizaţii sunt eligibili la două trofee: premiile Webby, decernate de academia menţionată, şi Webby People’s Voice Award, trofee decernate pe baza voturilor exprimate de publicul larg.

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 23 aprilie, iar trofeele vor fi înmânate în cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe 13 mai în clubul Cipriani din New York.

Sursă foto: Northfoto, Shutterstock