Olympia, fiica Serenei Williams, cea mai tânără persoană care deține o echipă profesionistă de fotbal

Fiica Serenei Williams, Alexis Olympia, a devenit cea mai tânără persoană care deține o echipă de fotbal.

Serena Williams a anunțat că ea și fiica ei de doar patru ani vor face parte din conducerea unei echipe de fotbal din Los Angeles.

Liga Națională de Fotbal Feminin a anunțat că se extinde și în Los Angeles, iar echipa se va numi „Angel City”. Echipa este deținută de un grup de persoane celebre, printre care Natalie Portman, Eva Longoria, Uzo Aduba, Jennifer Garner, Serena Williams și soțul ei, Alexis Ohanian, precum și fiica acestora, Alexis Olympia Ohanian Jr.

Sportiva a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare, alături de o imagine cu fiica sa.

„O nouă eră pentru sport și divertisment în Los Angeles. Construim un club de fotbal feminin care se ridică la standardele numelui său: Angel City”, a scris Serena Williams într-un InstaStory.

Participarea Olympiei în noua companie de sport este istorică, micuța devenind astfel cel mai tânăr co-proprietar din sporturile profesioniste.

Alexis Ohanian a explicat de ce este atât de important pentru ei să o includă pe fiica lor în noua afacere.

„Ca cineva care petrece ore jucând fotbal cu fiica sa, vreau ca ea să fie în primul rând la această revoluție. Personal investesc pentru bunăstarea familiei mele deoarece crearea mai multor oportunități în sporturile feminine este importantă pentru mine și soția mea și vrem să îi oferim un viitor mai bun fiicei noastre”, a declarat Ohanian, citat de Rollingout.com.

Se pare că echipa va juca primul meci în sezonul 2022, în apropiere cea de a cincea aniversare a Olympiei.

Serena Williams refuză să își antreneze fetița

Micuței nu îi place doar fotbalul. Olympia a început să ia lecții de tenis de la vârsta de 3 ani, însă cea care o antrenează nu este celebra ei mamă.

„Nu îmi place să joc cu oameni care nu știu să joace tenis bine. Mă înnebunește”, a declarat Williams în aprilie 2022 în show-ul lui Ellen DeGeneres.

„Și atunci am zis că nu pot. Nu am răbdare pentru asta. Așadar am înscris-o la o profesoară privată”, a explicat ea.

