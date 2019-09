Oana Roman a făcut public diagnosticul pus de medici

Oana Roman s-a internat imediat după botezul fetitei Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Dacă inițial a crezut că este vorba de oboseală și atât, în urma analizelor și investigațiilor medicale a depistat că, de fapt, era vorba de amigdalită, o boală pe care vedeta se pare că a luat-o de la fiica ei:

„Am avut o amigdalită pultacee. Am luat-o în urma faptului că sistemul meu imunitar a scăzut. Am luat-o de la Iza. Am dormit, m-am odihnit”, a spus Oana Roman, potrivit click.ro.

Sursă foto: Instagram

