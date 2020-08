Oana Radu s-a căsătorit: „Am spus DA pentru toată viața”

Oana Radu a trăit în ultimul an un scenariu demn de un film de Oscar. Vedeta a trecut în 2019 prin momente greu de suportat. Iubitul ei de atunci, Alin, a murit după ce a fost incendiat în scara blocului și timp de mai multe luni artista i-a fost alături. Oana Radu a povestit, ulterior, că relația lor nu era una perfectă, dar nu l-a abandonat nicio clipă. La scurt timp, ea a anunțat că formează un cuplu cu cel care i-a fost alături în cele mai dificile momente, antrenorul ei de fitness, Cătălin.

Oana Radu și Cătălin s-au logodit la începutul acestui an, iara stăzi au ajuns în fața ofițerului stării civile: „Am spus DA pentru toată viața” – a transmis artista pe rețelele de socializare.

Oana Radu a purtat o rochie albă, accesorizată cu un buchet de flori și perle în păr. Artista a arătat impecabil și se mândrește atât cu silueta sa, cât și cu soțul său la adresa căruia a avut dintotdeauna cuvinte de laudă: „Eram extrem de nefericită, plină de datorii, frustrări și extrem de neserioasă cu mine și cu cei din jurul meu. Îmi dau seama câte lucruri bune a trezit în mine și cât de mult m-a schimbat. M-a învățat să trăiesc sănătos și să îmi iubesc corpul. Aproape că m-a făcut să iubesc sportul. Mi-a schimbat de două ori viața! Prima oară când am slăbit tot datorită lui, și acum! M-a ajutat să scap aproape total de atacurile de panică și frici. M-a învățat să fiu serioasă și să îmi țin cuvântul față de oamenii din jurul meu. M-a învățat să îmi respect și să îmi prețuiesc familia dar și pe cei apropiați.

Sunt foarte fericită alături de tine! Atât de fericită cum nu mi-am imaginat că pot merită vreodată! Atât de fericită încât nu mă gândesc decât la prezent. Sunt sigură că viitorul vine cu ceea ce este întotdeauna mai bun pentru noi, și am învățat să nu regret nimic din ceea ce nu am avut, sau am pierdut.. Nu este un păcat să te îndrăgostești, nu este un păcat să îți asumi, este în schimb un mare păcat să judeci!” – a transmis Oana Radu.

Sursă foto: Instagram

