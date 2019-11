O gimnastă renumită a renunțat la sport pentru a juca în filme pentru adulți

Verona van de Leur (33 ani) s-a remarcat în gimnastica mondială în anul 2002. Era considerată una dintre cele mai talentate gimnaste din Olanda, reușind să câștige 4 medalii de aur, 4 de argint și 4 de bronz la Campionate. Însă cariera sa a suferit un declin, iar aceasta a ajuns să intre în industria filmelor pentru adulți.

De curând, aceasta a publicat versiunea în limba engleză a autobiografiei „Simply Verona”, în care vorbește despre turnura pe care a luat-o viața sa.

Verona povestește cum, în 2008, s-a retras din activitate, în urma unui conflict cu Federația olandeză. Atunci, ea a afirmat că nu mai are nicio motivație pentru a continua.

În 2011 viața ei s-a schimbat considerabil. A petrecut 72 de zile în închisoare, după ce a șantajat un cuplu, scrie Gazeta Sporturilor.

După ce a ieșit a decis, împreună cu iubitul ei, să intre în industria filmelor pentru adulți. În cartea sa, tânăra a povestit cum a luat această decizie.

„Aveam probleme în familie, încă de pe vremea când eram gmnastă. S-au înrăutățit când am anunțat că mă retrag. Familia mea a schimbat încuietorile ușilor și am rămas pe străzi. Iubitul meu venea dintr-o familie destrămată. Aveam puțini bani la început, dar câteva mii de euro nu țin prea mult”, a explicat ea, citată de The Scottish Sun.

„Era o ofertă imposibil de refuzat. Cu atâția bani mi-am putut permite tot ceea ce mi-am dorit în viață”, a afirmat fosta gimnastă.

Luna aceasta, Verona a anunțat că vrea să renunțe și la această activitate.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro