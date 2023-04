Nicole Cherry, expertă în preparat pască și salată boeuf. Unde petrec artista, soțul și fiica lor sărbătorile de Paște / Exclusiv

Nicole Cherry ne vorbește despre planurile ei de Paște și ne dezvăluie unde își va petrece, anul acesta, sărbătorile. Cântăreață spune care sunt felurile de mâncare pe care le va găti de sărbători și care este preparatul care-i iese cel mai bine.

Am prins-o la povești pe Nicole Cherry (24 ani) înainte de Paște și am aflat ce planuri are în perioada următoare. Exclusiv pentru UNICA.RO, artista a recunoscut că provocarea cea mai mare, de până acum, de la „Te Cunosc De Undeva” a fost personajul Miley Cyrus. Pe parcursul momentului, Nicole a cântat în timp ce ce ținea de o bilă care se legăna încontinuu. Despre rolul din „Romina”, ea spune că mereu și-a dorit să joace într-un musical comercial, așa cum îl numește, și că s-a simțit foarte bine alături de Bogdan DLP și Rareș Mariș.

Nicole Cherry, planuri de Paște: “Ne vom împărți între București și Alexandria”

Nicole Cherry ne-a povestit și cum este viața de familie, alături de fiica ei. Cântăreața spune că se descurcă foarte bine atunci când Anastasia face febră și că nu e sută la sută adepta dietei baby friendly pentru micuța ei.

Cum petreceți Paștele? Rămâneți în București sau plecați din țară?

De Paște vom petrece alături de familiile noastre, ne vom împărți între București și Alexandria, abia aștept să-i vizităm pe toți și să ne bucurăm de clipe frumoase.

Artista face salată boeuf și pască de Paște

Ce preparate delicioase face mama ta? Ție ce preparate îți ies cel mai bine?

Mama gătește foarte bine, nu aș ști să spun ce face cel mai bine. Abia aștept să mănânc cozonacul care este delicios de fiecare dată. Mă pricep și eu la gătit, am învățat de la mama mea. Fac niște paste siciliene foarte bune, iar de Paște pregătesc salată de boeuf și pască.

Esti genul care îi dă Anastasiei zahăr sau mergi doar pe baby friendly?

Mănâncă și zahăr, dar foarte puțin și rar, avem grijă să existe un echilibru din acest punct de vedere.

Ce face Anastasia? Cu ce te mai surprinde?

Anastasia e minunată, e un copil vesel, activ, se joacă întruna, interacționează cu toată lumea foarte bine. E la etapa în care învață și explorează.

Cum este Nicole Cherry ca mamă: „Nu am avut nicio situație complicată până acum”

A fost un sezon plin de virusuri. Cum ai făcut față? Esti genul calm sau te mai sperii daca apare febra?

Sunt destul de calmă, știu ce am de făcut dacă e o febră ușoară, dar apelez și la medici dacă situația pare că se complică. Slavă Domnului, nu am avut nicio situație complicată până acum. Plus că le am și pe mama mea și pe sora mea aproape și îmi spun și ele ce este de făcut.

Ai reusit să slăbești fără sport, declarai că nu mai ai timp. Ții vreo dietă sau fata este cel mai bun ‘regim’?

Mănânc echilibrat iar uneori am programul atât de încărcat încât nu reușesc să mănânc și, cumva, așa am slăbit. Un ritm alert cu proiecte, studio, filmări, Anastasia.

Nicole Cherry are o siluetă de invidiat. Sursă foto: Arhivă personală

Nicole Cherry, despre „Te cunosc de undeva”: „Deși transformările durează mult și sunt multe ore de filmare, ne și distrăm”

Care a fost cea mai mare provocare la „Te Cunosc De Undeva”?

Am deja experiența unui sezon anterior, deci nu este un format pe care să nu îl mai fi experimentat. De aceea am și acceptat propunerea pentru un nou sezon. ‘Te Cunosc De Undeva’ este un show complex și, deși transformările durează mult și sunt multe ore de filmare, ne și distrăm. Aș spune că cea mai mare provocare este că sunt competitiva (rade). Și îmi doresc să câștigăm.

Dar cel mai „greu de îmbrăcat” ținută? Bănuiesc că Miley Cyrus.

Miley Cyrus a fost un personaj complex din multe puncte de vedere. Trebuia să am grijă cum cânt, să fiu stabilă vocal, să mă țin bine de bila pe care eram urcată și care se mișca întruna. Tinuta era destul de sumară, a fost o provocare. Pe care, zic eu, am trecut-o cu bine. Și nu zic doar eu, au zis-o și jurații.

Nicole Cherry, despre filmul „Romina”: „A fost o combinație de actorie și muzică pe care mi-o doream să o experimentezș

Ai jucat foarte bine în „Romina”, ai fost foarte naturală.

M-am bucurat foarte mult de acest proiect, a fost o combinație de actorie și muzică pe care mi-o doream demult să o experimentez. Practic, să joc într-un soi de musical comercial, așa cum îmi place mie să îl numesc.

Mi-a plăcut și că au fost mai multe genuri muzicale în acest film, se adresează mai multor categorii de vârstă. Publicul a fost surprins că actorii sunt personaje tinere, s-au bucurat să descopere persoane diferite care au întruchipat aceste personaje. Chiar sunt fericită că ”Romina VTM” a prins atât de bine la public și că a fost un film atât de apreciat.

Cu cine te-ai împrietenit cel mai bine la filmări?

Am jucat cel mai mult cu Bogdan de la Ploiești și cu Rareș Maris. Îi apreciez pe amândoi pentru tot ce au reușit să facă până acum în carierele lor. Ne-am înțeles foarte bine la filmări și cred că a contribuit la modul în care am reușit să creăm niște personaje iubite de public și care au ajutat și ele filmul să aibă așa de mult succes.

O zi din viața lui Nicole Cherry

Cum arată o zi din viața ta?

Ziua începe cu Anastasia, bineînțeles. Îi pregătesc de mâncare, ne jucăm, apoi plec să îmi fac lucrurile stabilite pentru acea zi: fie la studio, filmări, întâlniri, la atelier la Ylla, brandul meu de haine, și apoi mă întorc la Anastasia să petrecem timp împreună.

Nicole Cherry, trucuri de frumusețe

Pentru cititoarele revistei UNICA, ai vreun secret pentru ten, pentru păr? Folosești anumite măști naturale?

Am grijă mereu să mă demachiez și merg la cosmetică pentru curățarea tenului. Folosesc creme hidratante să mă asigur că tenul meu e protejat, având în vedere că mă machiez des. Pentru păr, folosesc mască și balsam de fiecare dată și merg la tratamente din când în când.

Vine vacanța de vară. Ați stabilit deja unde veți merge?

Se anunță o vară destul de plină de concerte și evenimente pentru mine. Deja încep în forță cu prezența la „Beach, Please”, Costinești, la finalul lui aprilie. În iulie la Neversea, așa că nu avem încă vacanța stabilită. Probabil vom alege spontan o destinație când vom avea câteva zile libere.