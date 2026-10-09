Nattasha Black de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre fosta căsnicie, după ce au apărut imagini cu ea îmbrăcată în rochie de mireasă: „Când aveam 21 de ani”

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Nattasha Black este una dintre cele mai controversate și interesante concurente de la Insula Iubirii sezonul 10. Bruneta a intrat rapid în centrul atenției, după ce a dezvăluit că meseria ei este de dominatoare. Acum, au ieșit la iveală detalii despre viața ei și s-a aflat că aceasta a fost căsătorită.

Nattasha Black de la Insula Iubirii a recunoscut că a fost căsătorită

După ce înmediul online au apărut imagini cu concurenta Insula Iubirii îmbrăcată în mireasă, aceasta a vorbit public despre acea perioadă din viața ei.

Nattasha Black le-a spus urmăritorilor că totul se întâmpla pe vremea când avea 21 de ani și că nu este nimic surprinzător la faptul că atât ea, cât și alți concurenți, au avut o viață înainte de participarea la emisiune.

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Aceasta a confirmat că a fost căsătorită, la un moment dat, iar totul a ieșit la iveală după ce partenerul lui a dezvăluit, cu puțin timp în urmă, că a fost căsătorit și el și are trei copii din fosta relație.

„Zici că oamenii nu au mai avut viață înainte de Insula iubirii, având și 32 de ani (…) Da, am fost căsătorită când eram de 21 de ani”, a spus Nattasha Black, într-un live, pe TikTok.

Ce operații estetice are concurenta

Nattasha Black a fost întrebată și despre operațiile estetice pe care le are, vorbind deschis despre acestea.

Bruneta a explicat că are o rinoplastie, o liposucție și două intervenții chirurgicale la nivelul sânilor.

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Ea a spus că a fost nemulțumită de prima operație de augmentare mamară pe care a făcut-o, din cauza mărimii implanturile. După doi ani, ea a decis să le schimbe cu unele mai mari.

Cât despre intervențiile la nivelul feței, concurenta Insula Iubirii a spus că are câteva proceduri, printre care acid hialuronic în buze.

„Pentru mine a decurs bine operația (n.r. de rinoplastie), nu am fost vânătă sub ochi și am putut să plec din spital. Am rinoplastie, am sânii făcuți de două ori și am lipo vaser 360. Eu am avut sânii foarte mici și la prima operație pe care am făcut-o acum nouă ani, mi-au putut pune o mărime mai mică și după doi ani am vrut să fie o mărime mai mare”, a mai spus bruneta.

Nattasha Black participă la sezonul 10 Insula Iubirii alături de iubitul ei, Lorenzo. Cei doi locuiesc în Anglia, unde bruneta este dominatoare, în timp ce partenerul ei este șofer pe excavator.

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