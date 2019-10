Misty a făcut noi declarații despre relația cu Keo, fostul Andreei Bălan

Cântăreața Misty a ajuns în atenția publicului când s-a dovedit că ea era amanta lui Keo în vremea când acesta era deja într-o relație stabilă cu Andreea Bălan.

După despărțirea de Andreea Bălan, Keo a rămas cu Misty, cu care a făcut și un copil – pe micuța Arya Violette. „Da, noi am trecut prin foarte multe, am luptat și am muncit amândoi să ne salvăm relația”, a spus Misty pentru ciao.ro. „Arya ne-a unit și mai mult într-adevăr, ne-a făcut să fim o echipă și mai bună pentru ea! Suntem mai fericiți ca niciodată de când o avem pe Arya, nici nu mai ne amintim cum era viața fără ea… o iubim nespus de mult! Este peste orice ne-am fi putut noi imagina. Îți dai seama că ai cunoscut iubirea adevărată, absolută, perfectă atunci când ai un copil”.

Misty a fost întrebată dacă a făcut nuntă în secret cu Keo, dar răspunsul ei a fost negativ: „Nu am facut-o în secret. Și nu, nu cred într-un act, însă ca orice femeie, mamă îmi doresc să fiu într-o zi si mireasă, soție. Noi ne consideram ca și căsătoriți și folosim apelativele “soțul meu”, “soția mea”, dar îmi doresc să îmbrac rochia albă, îmi doresc o ceremonie, o petrecere, îmi doresc poze, amintiri frumoase cu oamenii de suflet alături de noi. N-a fost deloc o prioritate așa, dar asta nu înseamnă că nu mi-ar plăcea. Ne-am preocupat cu copilul, cu construirea și mutarea la o casă nouă mai mare… au fost altfel aranjate prioritățile la noi. O să vedem, sănătoși sa fim. Deja vorbesc ca o bătrână, ce nuntă să mai fac? Haha!”.

Foto – Libertatea

