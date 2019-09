„A fost o filmare neașteptată. Am spus tot ce ceea ce m-a durut pe mine de-a lungul anilor. Publicul nu le știa, dar pe mine m-au durut. Am vrut să i le spun ei (n.r. Andreei Antonescu). Și așa cred că am reușit să mă vindec“, recunoaște Andreea Bălan.

