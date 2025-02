Mihai Trăistariu o critică pe Ruxi Opulență pentru comentariile despre vârsta iubitelor sale: „A avut relație cu unul de 50 de ani”

Recent, un conflict a izbucnit în mediul online între influencerița Ruxi Opulență și Mihai Trăistariu, după ce artistul a vorbit, în cadrul unui podcast, despre relațiile sale cu femei mult mai tinere. Invitat la emisiunea moderată de Cătălin Măruță, acesta a lămurit controversele din online.

Mihai Trăistariu o critică pe Ruxi pentru comentariile despre vârsta iubitelor sale

În podcastul lui Jorge, Mihai Trăistariu a menționat că a avut relații cu femei cu 20-30 de ani mai tinere decât el, inclusiv studente și femei măritate. De asemenea, s-a plâns că unele dintre acestea îi cereau bani, iar de aici a început tot scandalul din online cu Ruxi, dar și cu alte persoane publice. Recent, artistul i-a dat replică influenceriței, susținând că diferența dintre el și presupusa iubită nu era așa de mare și că, de fapt, întreaga situație a fost scoasă din context.

„Eu am avut grijă să punctez lucruri frumoase din carieră mea și din viața mea personală. Consider că aici a greșit Ruxi, dar nu a făcut o greșeală foarte mare. Până la urmă, ea și-a spus un punct de vedere, ai tot dreptul să critici. Dar ea, care e și un fel de influencer, normal că și-a decupat o bucățică din acest podcast. Ea și-a decupat un pas de 10 secunde și l-a îmbrobodit„, a declarat Mihai Trăistariu.

Ce diferență de vârstă era între Mihai Trăistariu și fosta iubită

În videoclipul postat de Ruxi, aceasta spunea că diferența era destul de mare dintre cei doi, de 30 de ani mai exact. Artistul a contrazis declarațiile influenceriței, susținând că, de fapt, la momentul respectiv, el avea 40 de ani și fosta parteneră 24.

„A și zis 30 de ani, dar diferența era de 16 ani întrei noi, că eu la 40 de ani am avut relația aia și ea avea 24. Era studentă. Eu nu consider că diferența de vârstă e problemă. Nu acum a fost această relație, a fost în 2016. Ea a tras de mine, că eu nici nu cred în relațiile cu diferență. Am ajuns să o chem la Constanța, a renunțat să meargă la școală, că de aici a plecat problema mea. Stătea numai pe telefon, ajunsese să-mi ceară bani. Am stat doi ani, s-a mutat la mine. Am folosit cuvântul puștoaice greșit.”, a mai spus artistul.

Totodată, Mihai Trăistariu a ținut să precizeze că Ruxi nu era persoana potrivită să vorbească despre această relație, pentru că și ea, la rândul ei, a avut o idilă cu un bărbat mult mai în vârstă. „A zis că a trăit cu unul de 50 de ani. Păi tu te-ai găsit, Rux?! Măcar eu aveam 40.”, a mai spus acesta.

Mihai Trăistariu, reacție și în mediul online

Zilele trecute, după videoclipul postat de Ruxi, cântărețul a mai postat un mesaj pe contul său de socializare, în care, în mod ironic, le mulțumea persoanelor din online că l-au promovat în mod indirect. „Mi s-au viralizat conturile… ceva de speriat. Pe TikTok cresc urmăritorii, cam cu 10 pe minut. Instagram-ul meu oficial crește cam cu 20 de urmăritori pe minut. Facebook-ul rupe și el. Iar pe Youtube.. toată lumea caută exact așa: „melodii noi Mihai Trăistariu”. Deci e de bine. Punct ochit – Punct lovit! Mulțumesc influenceritzelor din toată țara asta. Rămân dator.”

