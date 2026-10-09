Mihai Trăistariu, hărțuit de o femeie căsătorită: „Cred că am parte de un blestem”

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Mihai Trăistariu se confruntă cu o atenție nedorită. Mai multe femei îl urmăresc obsesiv, inclusiv una căsătorită care îi trimite mesaje vocale în lacrimi. Artistul spune că se simte hărțuit și depășit de situație.

Mihai Trăistariu, hărțuit de o femeie căsătorită

Mihai Trăistariu se confruntă cu o situație care l-a adus la limită. Artistul a dezvăluit că a devenit ținta unor admiratoare mult prea insistente, care nu doar că îi trimit mesaje constante, dar îl urmăresc și în viața reală, încercând să-i afle locația. Una dintre ele, deși este căsătorită, i-ar fi trimis chiar mesaje vocale în lacrimi, implorându-l să îi acorde atenție.

Cântărețul a mărturisit că acest tip de atenție a ajuns să îl deranjeze profund: „Cred că am parte de un blestem. Mi se tot întâmplă să fie 2-3 femei simultan îndrăgostite de mine. Acum sunt trei. Una plânge și îmi dă mesaje vocale când plânge, deși este măritată. E supărată că nu o bag în seamă. I-am zis că nu am relații cu femei măritate, în niciun caz”.

Pe lângă această situație, Mihai Trăistariu a relatat cum o altă femeie din Brașov îi urmărește fiecare postare și ajunge să se certe cu alte admiratoare din cauza lui, gelozia fiind la ordinea zilei. Pe de altă parte, o altă admiratoare din Iași a făcut un gest extrem, venind până la Constanța și cazându-se lângă apartamentele pe care el le închiriază, crezând că el locuiește acolo.

„Îmi tot dădea mesaje: «Hai, coboară, că sunt aici!». M-a enervat că nu m-a anunțat și a stat ore în șir pe lângă blocul meu, încercând să mă prindă”, a mai declarat artistul pentru Cancan.

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Artistul spune că nu își dorește o relație

Deși multe dintre admiratoare par să fie convinse că Mihai Trăistariu este partenerul ideal, artistul insistă că nu își dorește o relație în acest moment. Mai mult, el consideră că a ajuns victima unor comportamente exagerate.

„Ele stau și mă caută, mă urmăresc, mă pândesc, vin după mine. Una mi-a zis că vine la Piatra-Neamț să mă vadă la concert, dar eu nu le invit. Ele iau trenul nu știu câte ore ca să mă vadă cinci minute. Mă simt hărțuit, pândit, urmărit. Dacă le dau block, mă caută pe altă parte”, a mai spus el.

Mihai Trăistariu crede că acest interes excesiv ar putea fi generat de răspunsurile sale sincere date în podcasturi, unde a fost întrebat cum arată femeia perfectă.

„Eu am răspuns așa la întrebarea interlocutorului, nu pentru că aș căuta acum femeia perfectă”, explică el.

Cu toate acestea, cântărețul subliniază că nu se consideră ideal și că are multe defecte, cât și așteptări clare de la o relație.

„Nu am nimic cu atât de mulți alți bărbați. Sunt unii chiar de nota 10. Eu am un milion de defecte. Nu știu ce văd femeile astea la mine. Probabil cred că sunt ușor de manipulat, dar nu e deloc așa”, a subliniat Mihai Trăistariu pentru publicația menționată anterior.

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Mihai Trăistariu, mesaj pentru admiratoare

Cântărețul recunoaște că preferă să se concentreze pe cariera sa și să nu se implice în relații în această perioadă.

„Le-am explicat că sunt liniștit, că n-am nevoie de nicio relație, că îmi e foarte bine în perioada asta și că nu vreau să mă mai încordez într-o relație. Dar uite că, și așa, cu pretenții și defecte, mă caută amețitele astea”, a precizat Mihai Trăistariu.

Când vine vorba de femeia ideală, artistul are așteptări simple: „Eu aștept de la o femeie să fie pozitivă, veselă, să mă lase în pace când am programul încărcat, să nu țipe la mine, să mă încurajeze, să gătească puțin, să nu comandăm doar shaorma și pizza, să avem mâncare gătită acasă”.

Deși glumește pe seama așteptărilor admiratoarelor sale, Mihai Trăistariu este categoric: nu caută o relație acum, iar ceea ce își dorește cel mai mult este să fie lăsat în pace.

„Poate își imaginează că mergem pe yachturi, în Maldive și în Thailanda. Dar nu. Mi se par scumpe avioanele”, a încheiat artistul.

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Sursă foto: Instagram

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