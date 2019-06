Meghan Markle, prima apariție publică după ce a devenit mamă

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a sărbătorit în mod oficial împlinirea vârstei de 93 de ani prin tradiționala paradă “Trooping the Colour/ Salutul culorilor”, un eveniment cu tradiție în familia regală britanică. Încă din 1748 aniversarea unui oficial britanic este celebrată în luna iunie, printr-o paradă pe străzile Londrei. Aniversarea Reginei, el mai vârstnic suveran în viaţă din lume, este şi ziua naţională a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Cu această ocazie, Meghan Markle s-a alăturat familiei regale chiar dacă este în concediu de maternitate, aceasta fiind prima ei apariție publică de când a devenit mamă. Acest eveniment este unul deosebit pentru Ducesa de Sussex, ținând cont de faptul că tot de la balconul Palatului Buckingham a salutat pentru prima oară publicul în calitate de soție a Prințului Harry.

An incredible day at The Queen’s Birthday Parade 2019.

Thank you to all the soldiers, musicians and horses from the Household Division @Householddiv, The Household Cavalry @HCav1660, @KingsTroopRHA for a spectacular #TroopingTheColour. pic.twitter.com/iPwt7h3CXm

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 8, 2019