Meghan Markle, în centrul unui nou scandal: „M-am simțit ca o femeie ușoară”

Meghan Markle (41 ani) se află din nou în centrul unui scandal, după ce a făcut dezvăluiri uluitoare în cadrul podcastului Archetypes. Soția Prințului Harry a vorbit despre perioada în care a lucrat ca asistentă de televiziune în cadrul unei emisiuni concurs.

În ultimul episod al podcastului ei, Markle a stat de vorbă cu Paris Hilton. Cele două au vorbit despre etichetări cu care s-au confruntat, precum „femeie de moravuri ușoare” și „blondă proastă”.

Ducesa de Sussex a povestit de vremea când a lucrat într-un show de televiziune numit „Deal or No Deal”. Aici, ea era o asistentă care ținea în mână o servietă.

Rolul de asistentă a făcut-o să se simtă „nu foarte deșteaptă”

Deși spune că este recunoscătoare pentru acest job care a ajutat-o în cariera ei de actriță, Meghan Markle a dezvăluit că a renunțat la acel loc de muncă pentru că a făcut-o să se simtă nu foarte deșteaptă.

„Înainte de începerea filmărilor show-ului, toate fetele trebuia să ne aliniem și erau diferite stații unde ne puneam gene, extensii sau întărituri la sutien. Ni se dădeau vouchere pentru bonzare în fiecare săptămână deoarece exista o idee fixă despre felul în care trebuia să arătăm. Era vorba doar despre frumusețe și nu neapărat despre creier”, a afirmat Markle.

Mai mult, ea a povestit cum una dintre femeile care lucrau la emisiune i-a spus „să tacă și să înghită” de fiecare dată când urca pe scenă și simțea că este vorba „doar de frumusețe și deloc substanță”, notează The Mirror.

„Și când privesc înapoi îmi amintesc acest detaliu pentru că, cu câteva momente înainte de a urca pe scenă, era o femeie care conducea show-ul ce se afla în spate și încă o pot auzi. Nu putea să îmi pronunțe corect numele de familie și știam cu cine vorbește deoarece spunea ”Merkell, abține-te, Merkell, abține-te”. Am sfârșit prin a renunța la emisiune. După cum am spus, am fost recunoscătoare pentru job, dar nu pentru felul în care m-a făcut să mă simt, adică deloc inteligentă”, a explicat ea.

„Și apropos, eram înconjurată pe scenă de femei inteligente, dar nu pentru asta eram acolo. Și am rămas cu acest gol în stomac, știind că sunt mult mai mult de atât, mai mult decât un obiect de pe scenă. Nu mi-a plăcut să fiu forțată să fiu doar o fată frumosă și fără substanță”, a subliniat Meghan Markle.

Meghan Markle, despre ceea ce își dorește pentru fiica ei

Markle a vorbit în cadrul podcastului și despre ceea ce își dorește pentru fiica ei, Lilibet Diana, în vârstă de 1 an.

Ducesa de Sussex a mărturisit că și-a dori ca fiica ei să vrea să aibă „aspirații mai mari”.

„Sunt curioasă să aud gândurile tale (n.r. ale lui Paris Hilton) despre această idee deoarece atunci când aud cuvintele „femeie ușoară”, mă gândesc la ceva negativ. Nu văd acest lucru ca pe ceva la care o fată să aspire, vreau ca fetele noastre să aibă aspirații puțin mai mari”, a precizat Meghan Markle.

„Vreau ca Lili a mea să vrea să fie educată și să vrea să fie inteligentă și să se mândrescă cu acele lucruri”, a mai spus soția Prințului Harry.

Meghan și Harry au semnat, în 2020, cu Spotify pentru a găzdui și produce diferite podcasturi, afacere ce ar valora în jur de 18 milioane de lire sterline.

Claudia Jordan, reacție dură după declarațiile lui Meghan

În urma afirmațiilor lui Meghan Markle, Claudia Jordan, o vedetă de televiziune din Atlanta, a reacționat dur.

Femeia, care a fost colegă cu Meghan în emisiunea „Deal or No Deal” , susține că ducesa nu are deloc dreptate și că nu toate fetele din show s-au simțit ca niște obiecte.

„Ca să ne înțelegem – da, să obții un contract de modelling într-o emisiune concurs nu este neapărat despre intelectul tău, dar producătorii alegeau cinci modele cu cele mai amuzante și ieșite din comun personalități pentru a plasa microfoane celor despre care știau că vor interacționa cu concurenții”, a scris Claudia (49 ani) pe rețelele de socializare.

„Iar Deal or No Deal nu ne-a tratat niciodată ca pe niște femei cu moravuri ușoare. Am avut atât de multe oportunități datorită acelui show”, a subliniat ea, citată de Daily Mail.

„A fost un pas pe o scară pe care urc de 25 de ani ce mi-a plătit facturile și m-a pus în fața a 13 milioane de oameni în fiecare noapte și m-a ajutat să ajung în emisiunea Celebrity Apprentice, să particip la o campanie împotriva cancerului la sân, să fiu numită una dintre cele mai frumoase femei din lume de către People și mult mai multe”, a explicat Claudia Jordan.

Claudia a fost asistentă în emisiunea „Deal or No Deal” din 2005 până în 2009, în timp ce Meghan a apărut în 34 de ediții, între 2006 și 2007.

Sursă foto: Profimedia, Instagram