Matteo a devenit tată pentru prima oară: „Cuvintele nu-și au rostul…”

Matteo, în vârstă de 35 de ani, și partenera sa de viață, Elena, au devenit părinții unei fetițe sănăsoase. Artistul nu a rezistat tentației și a împărtășit maera veste cu fanii săi, pe conturile de socializare, acolo unde a publicat și câteva fotografii cu micuța sa: „Cuvintele nu-și au rostul… și nici nu le găsesc pe alea potrivite, dacă sunt unele. Acum suntem o familie!”, – a scris Matteo pe Instagram.

Matteo a fost foarte fericit și impresionat de faptul că va deveni tătic, iar declarația sa de la momentul respectiv a fost de-a dreptul emoționantă: „Mi-a trimis într-o zi o poză pe Whatsapp cu testul de sarcină. (…) Eram în oraşul faptelor bune şi mi-a trimis poza cu două liniuţe şi după, poza cu explicaţia de pe cutie. (…) M-am blocat, am întins telefonul. Nu am ştiut ce văd, mi s-a blocat creierul. Ştiu cum arată un test de sarcină, dar cred că nu am realizat şi am avut un şoc. După ce am realizat, nu mai ştiam ce înseamnă. Două liniuţe e de bine? E de rău? Am avut vreo 15 minute de blanc total. Bucuria e atât de mare încât nu mai realizezi… Noi ne doream mult de tot să facem un copil. A venit când toate treburile s-au aşezat. Când am reamenajat casa, am făcut o cameră pentru copil. Când s-au aranjat toate, a venit şi copilul. La sfârşitul lui ianuarie o să nască”, – a declarat Matteo atunci.

Vezi imaginic u Matteo, cu iubita sa, Elena, și cu micuța fetiță nou-născută în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro