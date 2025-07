Marion Cotillard și Guillaume Canet s-au despărțit. Actorii au împreună doi copii și formau un cuplu de 18 ani

Marion Cotillard și Guillaume Canet, unii dintre cei mai iubiți actori ai cinematografiei franceze, au anunțat că se despart după 18 ani. Potrivit unui comunicat, aceștia se despart „de comun acord”.

Actrița în vârstă de 49 de ani și regizorul francez de 52 de ani și-au anunțat separarea către agenția de știri Agence France-Presse, spunând că scopul declarației lor a fost „să evite orice speculații, zvonuri și interpretări riscante”.

Fără a cita un motiv al despărțirii, fostul cuplu francez a declarat că se despart de „comun acord” și cu „bunăvoință reciprocă”.

Marion Cottilard și Guillaume Canet și-au început relația în anul 2007, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale filmului „Love Me if You Dare” din 2003.

Au împreună doi copii

Pe 19 mai 2011 a venit pe lume primul copil al cuplului, un fiu pe care l-au numit Marcel. În martie 2017, reprezentanții actriței au confirmat că aceasta a născut recent un al doilea copil, o fetiță, Louise.

Marion Cotillard este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe franceze- aceasta a câștigat Oscarul în 2008 pentru rolul lui Edith Piaf- din filmul La Vie en Rose.

Aceasta a jucat alături de nume mari de la Hollyuwood precum Leonardo DiCaprion în „Inception” sau Brad Pitt în „Allied”.

La rândul lui, Guillaume Canet a jucată alături de Leonardo DiCaprio în pelicula „The Bach” din 2011.

Apariția în filmul „Allied” alături de Brad Pitt a dus la apariția unor zvonuri conform cărora cei doi actori ar fi avut o relație pe platourile de filmare, ce ar fi precedat divorțul starului de la Hollywood de Angelina Jolie.

Atunci, actrița franceză a negat zvonurile și a publicat un comunicat pe Instagram, în timp ce era însărcinată cu cel de-al doilea copil al său, în care dezmințea că ar fi avut o legătură cu Pitt.

Sursă foto: Profimedia

