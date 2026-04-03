Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Bianca Dan și Marian Grozavu, foști concurenți la Insula Iubirii, sezonul 9, s-au despărțit după patru ani de relație. Bianca a confirmat despărțirea pe rețelele sociale, dezvăluind motivele care au dus la separare.

Bianca Dan și Marian Grozavu, cuplu îndrăgit de la Insula Iubirii, sezonul 9, au decis să meargă pe drumuri separate. Anunțul surprinzător a fost făcut de Bianca, pe rețelele sociale, la un an după încheierea filmărilor. Cei doi au trecut prin numeroase încercări în Thailanda și nu numai.

Postarea Biancăi a atras atenția urmăritorilor săi, care observaseră deja lipsa interacțiunilor dintre cei doi pe social media. Într-un mesaj sincer, fosta concurentă a explicat motivele din spatele deciziei.

„Da, este adevărat, referitor la faptul că exact la un an după terminarea filmărilor de la Insula, eu și Marian ne-am despărțit. Așa a fost destinul nostru. Am văzut toate mesajele voastre din ultima perioadă, mai ales după ce ați văzut că nu ne mai afișăm împreună și că au dispărut pozele”, a declarat Bianca, citată de A1.RO.

Ea a continuat, dezvăluind că nu lipsa sentimentelor a dus la această ruptură, ci diferențele în perspectivele lor de viitor. „Despărțirea nu a fost din lipsă de sentimente. Dimpotrivă, au existat și vor exista. Doar că, în timp, am realizat că ne dorim lucruri diferite și avem viziuni diferite asupra vieții”, a spus.

Ce spune Bianca Dan despre Marian Grozavu, după despărțire

Bianca a avut doar cuvinte de laudă pentru fostul său partener, evidențiind cât de important a fost Marian pentru ea în cei patru ani și patru luni de relație.

„Marian este extraordinar și va rămâne mereu o parte importantă din sufletul meu și îi voi fi recunoscătoare pentru tot ce am trăit împreună. Îi doresc din toată inima liniște, echilibru și tot ce e mai frumos în viață”, a adăugat ea.

În același timp, Bianca a transmis că are nevoie de timp și spațiu pentru a se regăsi și a înțelege această schimbare.

„Cât despre mine, încerc să accept, să înțeleg și să mă regăsesc, să mă bucur de tot ce urmează și de ceea ce îmi plănuiește Dumnezeu. În același timp, am nevoie de liniște și de spațiu pentru a merge mai departe”, a încheiat.

Foto: Antena 1

Urmărește-ne pe Google News