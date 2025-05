Marian Drăgulescu și Simona s-au căsătorit. Cum a arătat rochia de mireasă 2 în 1 a soției fostului gimnast

Marian Drăgulescu și iubita lui, Simona, s-au căsătorit sâmbătă, 24 mai, la câteva zile de la cununia civilă. Cei doi au fost înconjurați de cei dragi în această zi specială, iar mireasa a atras atenția cu rochia ei spectaculoasă, 2 în 1, în timp ce fostul campion a făcut show la dansul mirilor.

Marian Drăgulescu și iubita lui s-au căsătorit religios

Marian Drăgulescu a cerut-o de soție pe Simona, femeia cu care are o relație de câțiva ani, în vara anului trecut, iar acum cei doi au făcut pasul cel mare.

Mireasa a ales să poarte o rochie 2 în 1, strălucitoare, cu un decolteu adânc. Partea de jos a avut mai întâi o fustă vaporoasă, de tul, pentru ca mai târziu, la petrecere, Simona să o dea jos și să rămână într-o fustă cu o despicătură pe piciorul drept în același model precum corsetul.

Pe de altă parte, Marian Drăgulescu a ales un costum negru, elegant, cu cămașă albă și papion negru.

La petrecere a fost alături de ei și Alina Sorescu, care a îmbrăcat o rochie neagră, elegantă, de dantelă.

„Casă de piatră, Marian Drăgulescu & Simona! Onorată să fiu alături de marele nostru campion și aleasa lui la un eveniment așa de special!”, a scris artista pe pagina sa de Facebook, unde a publicat câteva imagini de la nunta fostului campion la gimnastică.

Ce piesă au ales pentru dansul mirilor

Momentul așteptat al serii a fost dansul mirilor, care au ales să deschidă petrecerea de nuntă pe acordurile piesei „Beautiful Things” a Benson Booneo. Dansul lui Marian Drăgulescu și al soției sale a fost unul elegant, fiind aplaudați de toți invitații. La un moment dat, Marian nu s-a putut abșine și a făcut o săritură inspirată din gimnastică, spre încântarea tuturor.

Un alt moment important al evenimentului a fost tăierea tortului mirilor, care a fost decorat cu flori în nuanțe pastelate.

În urmă cu câteva săptămâni, Marian Drăgulescu spunea că a ales un meniu special.

„În luna mai avem nunta. (…) Am ales un meniu foarte sofisticat așa și sper să fie delicios. Nu pot să dau detalii, pentru că am strica surpriza. (…) Vom avea sarmale la nuntă pentru că este mâncarea mea preferată. (…) În ceea ce privește nunta am luat din timp lucrurile, avem costumele, rochia, band, tot, e aranjat tot deja”, a declarat sportivul înainte de eveniment.

