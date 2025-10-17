Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil: „Am ținut un secret”

Maria Vigheciu a anunțat în mediul online că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Influencerița mai are o fiică pe nume Anays, în vârstă de 10 ani.

Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil

Maria Vigheciu este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Influencerița a făcut anunțul în mediul online, alături de mai multe fotografii cu sarcina într-o fază avansată.

„Am ținut un secret”, a scris tânăra pe rețelele sociale.

Până acum, Maria a fost felicitată de sora Deliei, Oana Matache, de prezentatoarea TV Diana Bart și de influencerița Irina Manea, printre mulți alții.

Cât despre tatăl bebelușului, ei bine creatoarea de conținut online preferă discreția când vine vorba de viața ei sentimentală. Maria a ales acum ceva timp să nu-și mai afișeze relațiile pe rețelele sociale.

„Cine este norocosul tată?”, a întrebat cineva în comentarii. Răspunsul a venit din partea surorii Mariei, Justina Vigheciu, care a scris: „Eu”. Mai multe alte persoane s-au alăturat glumei spunând că ele sunt tatăl copilului. „Drama în online”, a reacționat și fratele Mariei și Justinei, Olivian.

De ce a divorțat de tatăl fiicei

Maria Vigheciu este deja mama unei fiice, Anays, în vârstă de 10 ani. Maria și tatăl lui Anays au divorțat acum aproape un deceniu, în 2016.

„Am avut o conexiune foarte puternică. Ne completam foarte bine pe multe capitole. Lucrul ăsta ne-a făcut să vrem o familie împreună. Deși iubirea noastră era foarte mare, la un moment dat s-a rupt ceva. Nu vreau să vorbesc despre ce mi-a greșit el. Consider că ce mi-a greșit el mie de fapt și-a greșit lui. Nu l-am mai văzut capabil să mă iubească. Mai mult decât atât, el nu era capabil să se iubească pe el”, a spus Maria Vigheciu în 2020, pe YouTube.

Ulterior, în mediul online, Maria s-a afișat cu un bărbat pe nume Bogdan, de care a anunțat în 2023 că s-a despărțit. După o vreme însă, influencerița a anunțat că ea și Bogdan au decis să mai acorde o șansă relației lor.

În acest moment nu este clar cu cine formează Maria Vigheciu un cuplu.

