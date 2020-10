Mara Bănică și fiul ei au avut COVID-19 în vară. De ce a ținut vedeta totul secret până acum

Mara Bănică (44 ani) a mărturisit că a fost infectată cu SARS-CoV-2. Deși nu a vorbit până acum despre acest subiect, jurnalista a decis acum, când numărul cazurilor de COVID-19 crește galopant de la o zi la alta, să facă publică experiența sa cu noul coronavirus. Mara Bănică s-a declarat infuriată de atitudinea celor care încă nu cred în existența acestui virus.

„Încă mai sunt oameni care nu cred în existența virusului SARS-CoV-2. Încă mai există oameni care sunt de părere că persoanele publice din România au primit zeci de mii de euro pentru a se declara bolnavi. Mi se pare că va fi din ce în ce mai rar să găsim în generațiile ce vor urmă un minim de nivel cultural. Suntem analfabeți funcționali într-un mare procent. Că să nu mai zic că noi, românii, oricum suntem șmecheri. Poate de aia ieșim asimptomatici pe străzi, fără să ne pese că i putem ucide pe alții”, și-a început Mara Bănică mesajul postat pe rețelele de socializare. Apoi, vedeta de televiziune a povestit cum atât ea, cât și fiul ei în vârstă de 9 ani, au fost diagnosticați pozitiv cu COVID-19.

„Am avut boală asta în luna iulie. Și eu și copilul meu. Am ales să tac tocmai pentru că oamenii cunoscuți erau acuzați că primesc bani pentru a se declara bolnavi. A fost greu, foarte greu, am zăcut aproape o săptămâna, am avut dureri înfiorătoare de cap, de mușchi, de oase. Prietenii apropiați, contactii direcți și familia au știut. Și peste toate astea, gândul că fiul meu era și el pozitiv, mă făcea să mi doresc să nu mai fiu, doar că el să fie sănătos. Am donat plasmă, mai apoi, ceea ce ar trebui să facă toți cei care au avut boală. Ne facem anticorpii lunar, încă mai avem, e drept, nu știu pentru câtă vreme. Fac public acum lucrul asta, când nebunia “persoane publice plătite” a trecut, cu un îndemn la bun simt: poate nu aveți simptome, deși știți că sunteți pozitivi. Asta nu vă dă dreptul de a ieși pe stradă. Doar pentru că pe voi nu va doare nimic, pozitivi fiind! Asta e motivul răspândirii bolii. Singurul”, a adăugat Mara Bănică.

După postarea mesajului în mediul online, unii cititori au criticat-o pentru că nu a recunoscut chiar în luna iulie că are COVID-19, în timp ce alții au felicitat-o pentru curajul de a vorbi deschis despre această experiență.

În luna lulie, emisiunea „Acces Direct”, din a cărei echipă făcea parte și Mara Bănică, a făcut o pauză din cauza unei confirmări pozitive a unor invitați. În acel moment, toate persoanele care au luat contact cu cei ce fuseseră confirmați cu COVVID-19 au fost testate. Cu toate acestea, Mara Bănică declara atunci că nu este infectată cu SARS-CoV-2.

