Viviana Sposub, iubita lui George Burcea, diagnosticată cu COVID-19

Viviana Sposub (22 ani) a fost diagnosticată cu COVID-19. După ce George Burcea a anunțat că s-a infectat cu noul coronavirus, iubita lui, Viviana Sposub, a decis să se testeze și ea pentru COVID-19, iar rezultatul a fost pozitiv.

Vedeta a anunțat recent că are virusul pandemic, iar acum se află izolată la domiciliu.

„După ce George a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, am decis să mă programez la testare. Tocmai ce am primit rezultatul şi mi-a fost confirmat faptul că am şi eu virusul. Momentan ne simţim bine amândoi, iar pentru următoarea perioadă vom sta izolaţi la domiciliu. Vă ţinem la curent cu starea noastră, dar sunt sigură că vom trece cu bine peste acest moment”, a mărturisit Viviana pentru PRO TV.

George Burcea a anunțat vineri, 16 octombrie, că are COVID-19: „Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid.”

Sursa foto – Facebook

