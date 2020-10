George Burcea are COVID-19. Cum se simte fostul soț al Andreei Bălan

George Burcea (32 de ani) a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Fostul soț al Andreei Bălan este asimptomatic, se simte bine și se află acum izolat la domiciliu pentru două săptămâni.

Actorul spune că a anunțat că s-a infectat toate persoanele cu care ar fi intrat în contact în ultima perioadă.

„Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid”, a spus George Burcea pentru ProTV.

sursa foto – Facebook

