La finalul lunii septembrie, actrița Mandy Moore (36 de ani) confirma în mediul online că este însărcinată cu primul ei copil și al muzicianului Taylor Goldsmith (35 de ani).

Cuplul s-a căsătorit în anul 2018, după doi ani de relație și unul de la logodnă. „Bebe Goldsmith va veni pe lume la începutul anului 2021”, a scris actrița în dreptul mai multor imagini alb-negru alături de partenerul ei de viață. Cuplul va avea un fiu.

Mandy Moore, despre al treilea trimestru de sarcină: „Totul s-a schimbat brusc”

Recent, în mediul online, actrița a dezvăluit că al treilea trimestru de sarcină este mult mai dificil decât anticipase. „Întrebare pentru acelea dintre voi care ați ajuns în al treilea trimestru de sarcină:

Vă este și vouă dintr-odată greață, sunteți epuizate și emotive? Ce se întâmplă?? Mă simt de parcă totul s-a schimbat brusc”, a scris actrița în mediul online.

La scurt timp de la confirmarea sarcinii, Mandy a vorbit deschis despre dificultăților întâmpinate. Într-un interviu oferit de curând, deși admitea că se simte „foarte norocoasă”, actrița a mărturisit că s-a simțit „super rău” la începutul sarcinii.

„Dar eram acasă. Deci nu am fost nevoită să renunț la muncă din cauza asta. Nu știu cum lucrează femeile în primele luni de sarcină. Nu puteam să mănânc. Am pierdut și foarte mult în greutate.

Pur și simplu stăteam toată ziua în pat”, a completat. „Din fericire, știu că nu li se întâmplă asta tuturor, adică pentru unele dintre femei simptomele acestea persistă întreaga sarcină.

Deci sunt norocoasă că acele stări au trecut. Acum mă simt mult mai bine.” În prezent, actrița filmează noul sezon al serialului This Is Us. „Sunt sigură că o veți vedea pe Rebecca purtând tot felul de genți supradimensionate, cărând coșuri cu rufe sau cine știe ce altceva în următoarele câteva luni”, a mai spus.

„Am înțeles că există și metode digitale prin care, dacă va fi nevoie, mi se va ascunde sarcina. Dar, în mare, vor fi mai multe scene în care nu-mi va apărea întreg corpul.”

