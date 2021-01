La sfârșitul lunii decembrie, presa din Italia scria că Mădălina Ghenea (32 de ani) și jucătorul de fotbal Nicolo Zaniolo (21 de ani) ar forma un cuplu.

Prin intermediul avocaților ei, modelul le-a transmis jurnaliștilor italieni că nu formează un cuplu cu fotbalistul de la AS Roma și a catalogat totul drept „o invenție”.

Mădălina Ghenea, primele declarații după ce s-a scris că formează un cuplu cu jucătorul de fotbal Nicolo Zaniolo

Mesajul transmis: „În numele doamnei Mădălina Ghenea, clienta noastră, comunicăm următoarele:

Nu este adevărat că există o relație sentimentală între Mădălina Ghenea și Nicolo Zaniolo; Mădălina Ghenea și Nicolo Zaniolo s-au întâlnit o singură dată; Doamna Ghenea este mama unei fiice, care nu trebuie să fie perturbată sau implicată în aceste minciuni mediatice; Clienta noastră va lua măsurile corespunzătoare împotriva celor care exploatează această invenție și împotriva celor care și-au permis să o critice în vreun fel”.

Totodată, Mădălina Ghenea a publicat următorul mesaj în mediul online: „Zilele acestea s-au spus și s-au scris multe lucruri incorecte, care au provocat multă durere și tristețe.

Cred că a venit momentul să clarific această situație și să fiu transparentă, din moment ce există persoane care suferă. Sunt o femeie care muncește din greu și care este mamă.

Timp de 20 de ani am fost aruncată în niște relații pe care nu le-am avut niciodată și nu am vorbit niciodată despre ele pentru că am preferat să-i las pe oameni să facă asta, iar eu să discut despre munca mea, despre proiectele mele, despre obiective și valori.

Nu am mai fost într-o relație de câteva luni bune, am zis asta și pe social media, și în interviuri. M-am ocupat de familie, de pasiunea mea pentru artă, fotografie și cinema.

Sunt mândră de cariera mea profesională, de alegerile făcute și de faptul că sunt o femeie independentă. Am cunoscut și cunosc foarte mulți oameni, dar doar câțiva dintre aceștia devin prieteni adevărați, pentru că, înainte de a fi o persoană publică, sunt mamă.

De Crăciun și Revelion am fost alături de cele mai drage persoane din lume, mama și fiica mea. O întâlnire cu prieteni comuni, glume sau râsete pe rețelele de socializare nu exprimă neapărat o relație cu cineva și nu ascunde ceva anume, nu credeți?”.

Zaniolo se recuperează după o nouă operație la genunchi

Zaniolo este într-o perioadă de recuperare după o nouă operație la genunchi. Sportivul a format un cuplu cu modelul Elisa Visari (19 ani) și a fost logodit cu iubita din adolescență, Sara Scaperrotta.

Gazzetta dello Sport, citată de Digi Sport, scria despre presupusa relație a lui Zaniolo cu Mădălina: „În pofida amorurilor furtunoase, prioritatea rămâne revenirea după accidentare; Roma îl așteaptă, cu sau fără iubită”.

Mădălina Ghenea este stabilită în Italia, unde locuiește de mai mulți ani. După despărțirea de Matei Stratan, tatăl fiicei sale Charlotte, Mădălina a început o relație cu Vito Schnabel (32 de ani). Matei Stratan ar fi înșelat-o pe actriță cu o cunoscută pianistă.

„Nu m-ai înșelat doar pe mine, ne-ai înșelat pe noi. Nu mi-ai frânt doar mie inima, ne-ai distrus viitorul”, a scris Mădălina pe Facebook, după ce a aflat că iubitul ei ar avea o relație cu pianista Lola Astranova. După încheierea relației cu Vito, Mădălina a format un cuplu cu Leonardo Del Vecchio.

