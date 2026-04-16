Louise Wener și Andy Maclure din trupa Sleeper s-au căsătorit după 30 de ani împreună: „Nu trebuie să te grăbești cu lucrurile astea”

Louise Wener și Andy Maclure, membri ai trupei Sleeper din anii ’90, s-au căsătorit după 30 de ani împreună. „Nu trebuie să te grăbești cu lucrurile astea”, a glumit cuplul.

Louise Wener și Andy Maclure s-au cunoscut în anii ’90 și împreună au făcut parte din trupa Sleeper, ea ca solistă și chitaristă, iar el ca toboșar. După 30 de ani de iubire și doi copii împreună, un fiu și o fiică, Louise și Andy au decis să-și oficializeze relația. Perechea a făcut anunțul pe pagina oficială de Instagram a trupei Sleeper, alături de mai multe fotografii din ziua cea mare.

În fotografii, cei doi sunt surprinși ținându-se de mână și zâmbind larg, după ce s-au căsătorit în Brighton. Louise a optat pentru o ținută neobișnuită pentru o mireasă, o rochie cu animal print și cizme crem. La rândul lui, Andy a purtat un outfit casual, un blazer, cămașă, blugi și adidași.

Perechea a glumit pe seama deciziei de a se căsători după trei decenii de relație. „30 de ani. Nu trebuie să te grăbești cu lucrurile astea”, au scris cei doi. Tot pe Instagram, Louise și Andy au dezvăluit că au fost logodiți vreme de 30 de ani.

Admiratorii lor s-au adunat în secțiunea de comentarii pentru a-i felicita. „Oh wow! Genial! Vă transmit numai dragoste”, a scris cineva. „Ce fotografii minunate!! Felicitări!”, a fost un alt mesaj.

Louise Wener a fost într-o relație cu un alt coleg de trupă înainte de Andy Maclure

Louise și Andy au făcut parte din formația Sleeper, alături de chitaristul principal Jon Stewart și Diid Osman la chitară bas. Louise și Jon, care s-au cunoscut la facultate în 1987, au format un cuplu înainte ca ea și Andy să se cunoască și să formeze toți trei o trupă, alături de Osman. După despărțirea de Jon, Louise a continuat să se întâlnească cu Damon Albarn, de la Blur, dar când această relație a eșuat, a început să se întâlnească cu Andy.

Într-un interviu pentru The Guardian, Louise a recunoscut că a fost „ciudat” spunând: „Este meritul tuturor că am trecut peste asta – Andy și cu mine suntem încă împreună, iar Jon a rămas unul dintre cei mai apropiați prieteni ai noștri – dar pentru o vreme am scăpat de presiuni și tensiuni inevitabile prin consumul de droguri și excese intenționate”.

Trupa Sleeper a avut opt single-uri în top 40 în Marea Britanie și trei albume de top 10 în Marea Britanie în anii 1990 – inclusiv hitul „The It Girl”. Muzica lor a apărut și pe coloana sonoră a filmului „Trainspotting”.

Trupa Sleeper s-a despărțit în martie 1998, după un turneu în care spectacolele au trebuit să fie anulate sau micșorate din cauza vânzărilor de bilete mai mici decât se așteptau. S-au reunit în 2017 pentru a cânta în patru orașe britanice în timpul verii, ca parte a Festivalului Star Shaped, alături de alte trupe Britpop, inclusiv Space, Dodgy și The Bluetones.

