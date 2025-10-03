Lori Loughlin și Mossimo Giannulli s-au despărțit după aproape 28 de ani de căsnicie: „Trăiesc separat”

Lori Loughlin și Mossimo Giannulli s-au despărțit după aproape 28 de ani de căsnicie, a confirmat un reprezentant din partea actriței.

Lori Loughlin și Mossimo Giannulli s-au despărțit

Lori Loughlin (61 de ani) din serialul „Casa plină” și Mossimo Giannulli (62 de ani) s-au despărțit după aproape 28 de ani de căsnicie, a confirmat reprezentanta actriței, Elizabeth Much, pentru E! News.

„Trăiesc separat”, a spus Much pentru sursa citată, pe 2 octombrie.

Loughlin și Giannulli „iau o pauză în căsnicia lor”, a mai spus Much pentru People. „Nu există proceduri legale în acest moment”, a explicat reprezentanta.

E! News a contactat și un reprezentant din partea lui Mossimo pentru comentarii, dar nu a primit răspuns.

Actrița și creatorul de modă au două fiice împreună, Bella Rose Giannulli, de 27 de ani, și Olivia Jade Giannulli, de 26 de ani.

De ce au făcut Loughlin și Giannulli închisoare

La începutul acestui an, Lori și Mossimo și-au scos casa din Hidden Hills, California, la vânzare, potrivit mai multor surse. Cei doi au cumpărat casa în august 2020, în aceeași lună în care ambii au primit sentințe pentru condamnările lor în scandalul admiterii fiicelor lor la facultate.

Loughlin și Giannulli au fost puși sub acuzare de FBI și de procurorul federal pentru infracțiuni de fraudă și dare de mită pe 12 martie 2019, în cadrul unui scandal național de dare de mită în universități.

În octombrie 2020, Loughlin a fost condamnată la două luni de închisoare. Tot atunci a început să își ispășească pedeapsa. Soțul ei a primit cinci luni. Loughlin a fost eliberată din închisoare în decembrie 2020, iar Giannulli a fost pus în libertate în aprilie 2021.

„Sunt puternică”

În septembrie anul trecut, Lori și Mossimo și-au petrecut vacanța împreună cu fiicele lor și cu iubitul Oliviei, actorul Jacob Elordi, în Sardinia, Italia. Cu cinci luni înainte de această călătorie, Lori și-a detaliat evoluția personală în primul său interviu important de când și-a ispășit pedeapsa de două luni de închisoare, în 2020.

„Sunt bună și puternică”, a declarat ea în aprilie, pentru First For Women. „Și deschisă – deschisă la viață, deschisă la experiențe. Și sunt recunoscătoare. Așa că aș spune că sunt puternică, recunoscătoare, deschisă și bună.”

